Celebraciones de navidad y fin de año dejan más de 170 quemados por pólvora
Las celebraciones de Navidad y fin de año de 2025 dejaron 177 personas quemadas por el uso de pólvora en El Salvador, reportaron autoridades de Protección Civil.
De acuerdo con la institución del total de personas con quemaduras, al menos el 65 porciento son adultos.
Entre los afectados se reportan 61 menores de edad, incluidos 22 niños de 0 a 9 años y 39 adolescentes de 10 a 18.
El grupo con más casos fue el de 19 a 59 años, con 108 personas lesionadas, además de ocho adultos mayores.
Aunque las cifras son altas, las autoridades señalaron una leve reducción de casos respecto a 2024 y destacaron el decomiso de más de 45,000 pirotécnicos prohibidos.
Protección Civil reiteró el llamado a los adultos a fortalecer la cultura de prevención, mientras Bomberos confirmó que no se registraron muertes por uso de pólvora.
Fuerte temblor en México siembra el pánico en la mañana de este viernes 2 de enero
Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes 2 de enero en México, reportó el Servicio Sismológico Nacional.
El temblor fue percibido en varios puntos de la capital del país y obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero, informó Sheinbaum a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.
La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de «daños graves» ni en Ciudad de México ni en Guerrero.
Coaster se estrella contra un camión y deja dos pasajeros lesionados
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este día en la intersección de la alameda Manuel Enrique Araujo y la calle Lorena, en San Salvador.
En el percance se vieron involucrados un microbús del transporte público y un camión, de acuerdo con reportes de peatones que se encontraban en la zona.
Tras el hecho, equipos de socorro se movilizaron al lugar para brindar atención a las personas lesionadas, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.
La circulación vehicular presenta complicaciones en el sector. La información se mantiene en desarrollo.
Sergio Ramos quiere comprar a Sevilla Fútbol Club
Sergio Ramos lleva varios días siendo noticia aunque por diferentes temas. Después de dejar el Rayados de Monterrey tras acabar su contrato, la leyenda del Real Madrid anunció su intención de volver a jugar en Europa para convencer a Luis de la Fuente de que puede estar en el Mundial del próximo verano.
El futbolista, de 39 años, tiene claro que quiere continuar con su carrera pese a ser ya un jugador de los más veteranos que hay en activo. No quiere ni oír hablar de colgar las botas, aunque sabe que no le queda demasiado tiempo como profesional y de ahí que esté ya buscando su futuro.
Un futuro que podría estar en los despachos, pues se ha conocido su interés por comprar el Sevilla FC, equipo del que es canterano.
El club hispalense está pasando uno de los momentos más complicados de su historia reciente y de ahí que esté en venta.
Hay una tremenda guerra en la junta directiva y se busca a alguien que esté dispuesto a pujar de verdad por las acciones del Sevilla.
En ese sentido, Ramos habría hecho llegar a los accionistas del Sevilla una oferta en firme, que según fuentes cercanas a la negociación aseguran que es la más importante que se ha realizado hasta el momento.