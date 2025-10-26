Principal
Alcaldía impulsa recolección de desechos voluminosos para prevenir inundaciones
La alcaldía de La Libertad Sur informó que este domingo 26 de octubre se desarrolla una jornada especial de recolección de desechos voluminosos en la colonia Jardines del Volcán, donde los equipos municipales están recogiendo sillones, vidrios, inodoros, colchones y electrodomésticos.
Los puntos habilitados para depositar estos materiales son la avenida San Isidro, avenida Las Victorias, avenida Boquerón y avenida Jayaque, donde los camiones recolectores estarán trabajando durante el día.
Estas campañas se realizan de manera constante y son anunciadas con anticipación para que los habitantes preparen los muebles que ya no utilizan. El objetivo es evitar que este tipo de basura termine en quebradas, ríos o barrancos del municipio, donde suele causar obstrucciones que agravan las inundaciones urbanas en temporada de lluvias.
La alcaldía recordó que la colaboración ciudadana es clave para mantener limpios los espacios públicos y prevenir emergencias provocadas por la acumulación de desechos en los sistemas de drenaje.
Internacionales
Guatemala detiene a 23 guardias penitenciarios tras la fuga de 20 pandilleros
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron este sábado a 23 policías penitenciarios tras la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital. La fiscalía informó que todos los detenidos están acusados de “cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes”.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo reportó el 12 de octubre que los pandilleros, declarados organización terrorista por Estados Unidos, El Salvador y Guatemala, se habían escapado en circunstancias aún no esclarecidas. La fuga ha generado una crisis de seguridad que llevó al mandatario a relevar a su cúpula de seguridad. Hasta el momento, solo cuatro de los cabecillas fugados han sido recapturados.
El nuevo ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, solicitó apoyo a Estados Unidos para que expertos del FBI colaboren en la recaptura de los 16 pandilleros restantes. Mientras tanto, socorristas hallaron el viernes ocho cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo un puente en un poblado cercano a la capital, aunque las autoridades no han confirmado si el múltiple crimen está relacionado con las pandillas.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró 2024 con una tasa de homicidios de 16,1 por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.
Principal
Capturan a hinchas del Alianza por ataque a autobús con aficionados del FAS
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de varios sujetos responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del Club Deportivo FAS, ocurrido la tarde del sábado 25 de octubre en el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en sentido hacia Santa Ana.
De acuerdo con la institución, todos los detenidos son aficionados del equipo Alianza F.C. Durante el ataque, varias personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica en el lugar por cuerpos de socorro.
Las autoridades condenaron el acto y reafirmaron su compromiso con la seguridad ciudadana. “No vamos a permitir ningún tipo de conducta violenta que atente contra la integridad de otros salvadoreños o genere temor en los espacios públicos. Este acto de intolerancia social no quedará impune”, señaló la PNC.
El hecho de violencia se registró en el contexto del encuentro futbolístico entre Alianza F.C. y C.D. FAS, disputado en el Estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana, donde se reportó alta afluencia de aficionados.
Principal
Familias salvadoreñas se unen en la carrera Liga Pink Run por la lucha contra el cáncer de mama
Este domingo, el Centro Histórico de San Salvador se tiñó de rosa con la realización de la carrera Liga Pink Run, en conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. La actividad partió desde la plaza Morazán, donde cientos de salvadoreños se reunieron desde tempranas horas para participar en el recorrido de 3.5 kilómetros alrededor del emblemático corazón capitalino.
Niños, jóvenes, adultos y personas mayores se unieron a esta jornada solidaria que busca devolver la esperanza a las familias que enfrentan la lucha contra el cáncer. Muchos participantes también compartieron el recorrido junto a sus peluditos, en un ambiente de alegría, empatia y unión familiar.
La carrera se realizó a beneficio de la Fundación Salvadoreña de Mujeres con Cáncer (Fundamusa), organización que brinda apoyo integral a mujeres que enfrentan esta enfermedad.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele respalda este tipo de iniciativas que promueven la sensibilización y la prevención del cáncer de mama, así como el fortalecimiento de las causas sociales que contribuyen al bienestar de las familias salvadoreñas.