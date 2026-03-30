Internacionales
Acusan a hombre en Suecia de vender servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres
Un fiscal sueco imputó este lunes a un hombre acusado de proxenetismo agravado, violaciones y agresiones sexuales, por haber supuestamente vendido los servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres.
El acusado, de 62 años, fue detenido a finales de octubre y puesto en prisión preventiva después de que su esposa lo denunciara ante la policía en el norte de Suecia.
Se sospecha que obtuvo ganancias económicas durante años a partir de las presiones que ejercía sobre su esposa «para que realizara actos sexuales», según el escrito de acusación.
Está acusado de haber publicado anuncios en línea, organizado encuentros, vigilado y presionado a la mujer para que realizara actos sexuales en internet con el fin de atraer a más clientes, precisa el documento.
También se le acusa de haber sido violento y de haberla amenazado, de haber explotado su miedo hacia él y de haberse aprovechado de su adicción a las drogas. El fiscal calificó estos hechos de «explotación despiadada».
El escrito de acusación detalla asimismo varias amenazas dirigidas contra la denunciante, advirtiéndole incluso del riesgo de haber desatado «al monstruo».
La fiscal Ida Annerstedt había declarado a AFP en febrero que unas 120 personas sospechosas de haber comprado servicios sexuales habían sido identificadas.
Además del proxenetismo agravado, el hombre —que niega las acusaciones— también fue imputado por ocho violaciones, una de ellas con un cliente, cuatro intentos de violación y cuatro agresiones.
La mujer fue víctima de «delitos graves», declaró su abogada Silvia Ingolfsdottir a la AFP. «Ahora espera obtener justicia», añadió en un mensaje de texto.
Según la cadena pública SVT, el sospechoso fue anteriormente miembro de la organización de moteros Hells Angels. La cadena también indicó que el juicio debería comenzar el 13 de abril.
Internacionales
Trump amenaza con destruir la isla de Jark si no se alcanza pronto un acuerdo con Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir la isla de Jark, una instalación petrolera vital para las exportaciones de Irán, si no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra.
Trump señaló que Estados Unidos se encuentra en «conversaciones serias» con un «régimen más razonable» en Irán, pero también consideró que es probable que no se logre un acuerdo.
«Si el estrecho de Ormuz no se abre de inmediato ‘a los negocios’, terminaremos nuestra agradable ‘estadía’ en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Jark (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos ‘tocado’», escribió en Truth Social.
El domingo por la noche, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos había logrado un «cambio de régimen» en Irán gracias a la guerra iniciada hace un mes junto con Israel, consecuencia de la cantidad de líderes iraníes que han sido asesinados.
A su juicio el nuevo liderazgo es «mucho más razonable».
«Ahora tratamos con personas distintas de las que cualquiera haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen», explicó.
Cuando se le preguntó si podría lograrse un acuerdo con Irán la próxima semana, Trump respondió: «Sí, veo un acuerdo con Irán. Podría ser pronto».
Internacionales
Muere estudiante de 13 años y ocho resultan heridos en tiroteo escolar en Argentina
Un estudiante de 13 años murió y al menos otros ocho resultaron heridos en un tiroteo este lunes, cuando un alumno de 15 años abrió fuego en una escuela en Argentina, informaron autoridades.
El «grave episodio» que conmociona a un país desacostumbrado a los tiroteos escolares ocurrió en la escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, detalló el gobierno de la provincia de Santa Fe (centro).
El agresor fue detenido, confirmó a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad provincial.
«Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo», dijo una alumna de la escuela, identificada como Priscila, en una entrevista a la emisora local Radio Con Vos.
Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro, detalló el texto. Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela; uno de ellos inicialmente grave pero estable.
Las identidades del agresor y las víctimas aún no se dieron a conocer oficialmente.
El tiroteo ocurrió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera como cada día antes de iniciar las clases en el colegio en esa pequeña localidad de unos 16,000 habitantes.
El arma que usó el agresor «presuntamente es una escopeta», dijo al canal TN el secretario de gobierno de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus hogares.
Internacionales
IMÁGENES FUERTES | Alumno asesina a dos maestras tras advertencias en redes sociales
La mañana del martes, Michoacán amaneció con la noticia de un ataque armado dentro de la Preparatoria Anton Makarenko, donde un alumno asesinó a dos maestras.
Las víctimas, Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez fueron atacadas en la recepción del plantel.
Horas antes de la tragedia, el agresor, identificado como Osmar “N”, publicó en sus redes sociales una serie de advertencias que anticipaban la violencia.
En sus estados de Instagram, compartió imágenes donde posaba con un fusil de asalto AR-15, el mismo que utilizaría más tarde.
Una de las publicaciones mostraba al adolescente arrodillado apuntándose a sí mismo con el arma, acompañado de la canción “Morir en el intento”. “Hoy es el día”, fue el mensaje que circuló en foros y redes, donde se identificaba con el usuario @vodka.om.
Las imágenes que Osmar difundió en sus perfiles no solo mostraban el arma y su vestimenta negra (la misma con la que fue detenido), sino que también revelaban un patrón de comportamiento ligado a la subcultura “incel”, caracterizada por la misoginia y el resentimiento social.
ADVERTENCIA – IMÁGENES SENSIBLES: https://x.com/antonioaranda_/status/2036605032028618846
El joven compartía contenido que glorificaba a asesinos seriales y a personajes de ficción que encarnan la violencia como respuesta al aislamiento social, como Travis Bickle de Taxi Driver, Patrick Bateman de American Psycho, y figuras como Charles Manson.
Sus publicaciones incluían mensajes de odio explícitos, así como referencias al ataque en la escuela de Columbine, evidenciando una ideología alimentada por meses en un ecosistema digital de odio.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó a la Comisión de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento a los deudos, y urgió a reflexionar sobre el aislamiento digital que alimenta este tipo de conductas violentas en adolescentes.
La Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes, mientras que la Policía cibernética resguarda los perfiles del agresor para profundizar en sus interacciones en línea, de acuerdo con El Diario MX.
La Preparatoria Anton Makarenko emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida de sus colegas y pidió a la sociedad “conducirse con responsabilidad, sensibilidad y respeto, especialmente hacia los familiares de las personas afectadas”.
En su mensaje, la institución descartó que el móvil del ataque estuviera relacionado con problemas de expulsión o adeudos, subrayando que el agresor era un alumno activo de nuevo ingreso.