¿A cuánto asciende la fortuna de Silvia Pinal?

Amigos de República Gamer, Prime Video tiene preparada una serie animada para adultos que te hará revivir algunos videojuegos con historias sacadas de las consolas, y su primer adelanto no ha hecho más que elevar la expectación entre los gamers.

El tráiler de Secret Level muestra secuencias de videojuegos como el icónico Pac-Man, Dragones y Calabozos, Mega Man, Concord, Warhammer 40,000, Crossfire, Armored Core, entre otros, y varias historias de títulos de PlayStation.

Secret Level es una serie de antología que contará con 15 historias basadas de sus respectivos videojuegos y será lanzada en la plataforma Prime Video el próximo 10 de diciembre.

Secret Level no solo reúne a icónicos videojuegos sino también a una alineación de artistas que le darán vida a los personajes de las historias, como actores y actrices de la talla de: Keanu Reeves (John Wick), Arnold Schwarzenegger (Terminator), Gabriel Luna (The Last of Us), Temuera Morrison (El libro de Boba Fett), Ariana Greenblatt (Borderlands), Emily Swallow (The Mandalorian), Ricky Whittle (American Gods), Patrick Schwarzenegger (Gen V), Claudia Doumit (The Boys) y Adewale Akinnuoye-Agbaje (Lost).

La nueva serie de Prime Video fue dirigida y escrita por el director de «Deadpool» y «Terminator: Dark Fate», Tim Miller, además, esta producción está en las manos de las mentes creativas de Love, Death + Robots, una serie que ha demostrado calidad en sus historias y en la animación.

