Principal
Pasará muchos años en prisión por participar en la extorsión a un comerciante
A purgar una condena de 16 años de cárcel fue condenado un hombre identificado como Félix Antonio Orellana Portillo por participar en la extorsión de un comerciante de Chalatenango.
Orellana Portillo junto a otros pandilleros de la MS, interceptaron a la víctima y, con armas de fuego, le exigieron el pago mensual de la denominada renta.
El comerciante, por miedo a las amenazas, les pagó la renta, pero se armó de valor e interpuso la denuncia.
Posteriormente, las autoridades capturaron a Orellana y a los otros pandilleros, que ya cumplen condena por este hecho y también son procesados por otros delitos.
Internacionales
Mujer arriesga su vida para salvar a sus perros tras incendio en edificio de apartamentos en Filipinas
Un voraz incendio se desató este miércoles en varios pisos de un edificio de apartamentos en la ciudad de Guizo, Mandaue City, Cebú, Filipinas.
En este siniestro una mujer demostró su valentía y amor por sus mascotas al arriesgar su vida para salvar a sus perros que habían quedado atrapados entre el humo y las llamas.
En el video que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa cómo la mujer mantuvo la calma en medio del fuego, con la convicción de salvar a sus mascotas.
Luego de ubicar a sus caninos, la valiente mujer no tuvo otra oportunidad que lanzarlos hacia abajo donde había personas que presenciaban el siniestro.
Posteriormente, la mujer fue rescatada por los bomberos, justo antes de que el fuego alcanzara el balcón de su apartamento.
Internacionales
Captan cuando 2 mujeres roban celular a turista extranjera
Las autoridades de Antigua Guatemala capturaron a dos mujeres por robarle un teléfono celular a una turista extranjera.
El robo fue captado por las cámaras de vigilancia de un restaurante y el video fue presentado como prueba para que arrestaran a las responsables.
En las imágenes se aprecia cuando la turista dejó su teléfono y las dos mujeres lo tomaron y ocultaron para posteriormente abandonar el establecimiento.
La víctima presionó el botón de emergencias y gracias a las cámaras de vigilancia se ubicó a las ladronas y se les arrestó.
Video en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/watch/?v=2247403349349404
Nacionales -deportes
Final se disputará en el Estadio Jorge “El Mágico” González
La Primera División de Fútbol Profesional confirmó este 10 de diciembre, mediante un comunicado oficial, que la final de la Liga Pepsi Apertura 2025 ya tiene sede definida.
El partido decisivo, programado para el sábado 20 de diciembre, se llevará a cabo en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, en San Salvador.
De acuerdo con la información, la elección del estadio se debe a que el recinto “reúne los estándares de calidad exigidos para dicho juego”, garantizando así las condiciones necesarias para albergar uno de los eventos deportivos más importantes del país.
La final surgirá del cruce de semifinales que actualmente disputan Águila vs. Firpo y Alianza vs. Cacahuatique.
La final del Apertura 2025 marcará el cierre oficial del torneo, con dos equipos que lucharán por levantar el título en un escenario histórico para el fútbol salvadoreño.