Internacionales -deportes
Flamengo se corona campeón del Derbi de las Américas
El Mengao, Flamengo, venció a Cruz Azul y se coronó campeón del Derbi de las Américas, disputado en Catar.
El uruguayo Giorgian De Arrascaeta tuvo una noche consagratoria y marcó el doblete que le dio un nuevo título internacional al Mengao.
El partido fue muy físico, ninguno de los dos equipos quería arriesgar demasiado, sabiendo que disputaban una final y no hay mañana.
Finalmente, los brasileños impusieron su orden y solidez para llevarse un nuevo título para sus vitrinas.
Dos partidos de sanción a Carreras, Carvajal y Endrick
El Real Madrid ya conoce las sanciones del colegiado arbitral por las múltiples expulsiones sufridas el pasado sábado contra el Celta. El más perjudicado es Álvaro Carreras, castigado con dos partidos. Fran García, que también vio la roja sobre el terreno de juego, ha sido castigado con uno.
Pero estos no son los únicos que tendrán que afrontar una sanción. El acta del árbitro Quintero González también incluyó a Endrick y Carvajal. Ambos han sido castigados con dos partidos.
Carreras no volverá a jugar en Liga en lo que queda de 2025. Su suspensión le impedirá estar contra Alavés el próximo domingo y el día 20 frente al Sevilla. Por su parte Fran García, sólo tendrá que cumplir uno porque en su caso el acta no reflejó más que las dos amarillas correspondientes a lances del juego.
Respecto a Endrick: no sólo le protestó a gritos, sino que, además, tuvo que ser “sujetado” en el banquillo. Por ello se le aplica, en su caso, el artículo 127. La consecuencia, dos partidos.
La suspensión menos lesiva para los planes inmediatos de Xabi es la de Carvajal, aún en proceso de recuperación y que de todas formas se iba a perder los dos próximos encuentros.
Manchester City sufre para llevarse el triunfo contra el Real Madrid en la Champions
¡Sudó para ganar!, El Manchester City le tocó sufrir en la Champions League este miércoles para llevarse la victoria contra el Real Madrid en la Champions League.
Los del City ganaron 2-1 a un costo muy alto porque le tocó sufrir en el Santiago Bernabéu para llevarse los tres puntos que ahora llega a los 13 puntos y es cuarto.
Los goles del City fueron al 35 por parte de O’Reilly y al minuto 43 de Haaland que marco de penal.
Con este resultado, los ingleses son cuartos y se clasifican directo a la siguiente fase de la Champions League.
¿Cómo queda este miércoles el Real Madrid vs Manchester City?
Es miércoles, hay jornada de Champions League, saben quien juega, ¡si juega el Real Madrid! por esa razón El Blog quiere conocer tu pronostico del juego entre los Blancos y The Citizens.
El partido está programado que se desarrolle a las 2:00 de la tarde (hora salvadoreña).
Puede comentar, dejarnos tus pronósticos, reacciones, aquí hay libertad para expresar «cual es el mejor equipo del mundo».