Carolina Recinos: “Vamos a garantizar que cada acta que tenemos en nuestro poder sea validada”

El presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, indicó que lo trascendental en las elecciones recientes es que El Salvador logró despojarse de sus vendas ideológicas para ver la luz y darse cuenta de cómo estuvo engañado.

“Los que creímos que eran buenos no lo eran, que los que creímos que eran oponentes no lo eran, que lo que creímos que no se podía si se puede. Esas son las grandes lecciones que estamos teniendo ahorita en el país”, expresó.

Además, Durán respondió a aquellas voces que han expresado sus críticas porque el partido Nuevas Ideas va a tener mayoría dentro de la Asamblea Legislativa.

“Yo puedo entender a los escépticos, yo puedo entender a los que les da pánico que el poder se concentre. Dos cosas: siempre estuvo concentrado y Nayib Bukele no tiene ningún parecido ni con Chávez, Maduro, Ortega ni con nadie, dejen de miedos y mejor sumémonos como país”, sostuvo.

Aseguró que el mundo sabe que el Presidente Nayib Bukele tiene una mente sana ideológicamente hablando y que lo que quiere es mover los hilos del país para llevarlo a otro nivel. En el caso de BANDESAL, indicó que a partir del 1 de mayo podrá mantener el ritmo de trabajo para apoyar a los micro, medianos y pequeños empresarios porque no se tendrá problemas de fondeos.