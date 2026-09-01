Política
VIDEO | Candidata presidencial de ARENA evita hablar del pasado de compañeros vinculados a corrupción
La candidata presidencial de ARENA, Mayteé Iraheta, explicó este martes que no quiere hablar sobre el pasado de sus compañeros vinculados a casos de corrupción.
Según Iraheta, no le corresponde juzgar a sus compañeros como excompañeros del partido tricolor.
ARENA ha estado vinculada con casos relacionados con corrupción y pactos con pandillas. En este último caso, el partido realizó pactos con este tipo de estructuras criminales con el objetivo de obtener votos en las elecciones.
Política
Cemento Panam amplía sus operaciones en Centroamérica con adquisición de planta en El Salvador
La empresa dominicana Cemento Panam, filial del Grupo Estrella, amplió su presencia en Centroamérica con la adquisición de la planta de Cementos Fortaleza ubicada en Acajutla, El Salvador, con una capacidad de producción de 350,000 toneladas de cemento al año.
Con esta operación, Cemento Panam incorpora a El Salvador a los mercados donde mantiene operaciones, junto con República Dominicana y Panamá, país en el que comercializa sus productos bajo la marca Cemento Bayano.
La adquisición contó con el respaldo financiero del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), Banco de América Central (BAC) y Global Bank.
La incorporación de la planta salvadoreña permitirá a la compañía ampliar su participación en el mercado de materiales de construcción de Centroamérica y el Caribe, además de fortalecer su plataforma regional de producción de cemento.
Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial de Estrella, destacó que la operación permitirá a la empresa continuar con su estrategia de expansión regional desde República Dominicana.
«Ejecutar esta operación en El Salvador representa un paso importante para Cemento Panam», afirmó Maniscalco.
Cemento Panam forma parte del Grupo Estrella y desarrolla actividades relacionadas con la producción y comercialización de cemento, concreto y agregados.
El Grupo Estrella cuenta con 43 años de trayectoria y presencia en 16 países de Centroamérica y el Caribe. Sus operaciones abarcan sectores como construcción, desarrollo inmobiliario, prefabricados de hormigón, acero y materiales de construcción.
Además, el grupo mantiene inversiones en los sectores energético, hospitalario, aeroportuario, ferretero y de medios de comunicación.
Opinet
En El Salvador pasa algo mucho más profundo
Por: Francisco Martínez
El libro que nos comparte Yossi Abadi, es el autorretrato novelado de una nación que tocó fondo, que levantó la cabeza y a lo salvadoreño enfrentó sus quimeras y se atrevió a soñar, y a soñar en grande, construir un gran país.
El relato que Yossi nos cuenta, con toques de realismo mágico, es el testimonio de alguien que vino a este paisito aventurando, por curiosidad, corriendo riesgos, llegó por unos días sin decir a su familia que estaba acá y terminó atrapado, prendado por la resistencia, resiliencia, gallardía, pundonor y bravura libertaria del pueblo salvadoreño.
Es una historia contada desde la mirada humilde y ambiciosa del ciudadano salvadoreño de a pie en su día a día, desde la calle, cuenta aspectos, no públicos, desde los ejecutores de la política del cambio; no ignora la opinión de los detractores del proceso, tanto locales y en particular de los extranjeros; sin ignorar ni falsear la historia inmediata político social del país.
Su escrito asume una verdad social histórica, la guerra civil resultó de las injusticias y desigualdades, le siguió la posguerra que legó un modelo de solución negociada de conflictos celebrado internacionalmente pero sin mantra local; el dolor, las desigualdades, las crisis de vidas se profundizaron, aquel país forjado por la guerra permaneció por la falta de reflexión colectiva sobre los Por Qué de la guerra que fue soportada en una narrativa controlada que evitaba el fondo del asunto y evitaba se mirara a los responsables, mientras las elites restauraban su poder.
Políticos e instituciones, aupados desde fuera por la política de control blando, se casaron con el sacrosanto mito de la democracia funcional, la de lo políticamente correcto, donde la formalidad y las formas lo son todo; no les importó que el país se deslizara en una vorágine sangrienta, optaron por la omisión y la desidia, lo que llevó a la instauración de la república de las pandillas donde la violencia no vestía el humeante verde olivo de los setentas y ochentas sino, que esta vez se vestía de tatuajes, los números y las letras, ese era el pedo, qué onda eh.
Cero Crimen cuenta el proceso de cómo se gestó y ejecutó un cambio, de cómo un líder: Nayib Bukele, con una narrativa esperanzadora y disruptiva ganó gradualmente la confianza ciudadana y democráticamente desplazó el viejo orden para instaurar uno nuevo, un orden de seguridad y desarrollo; relata cómo con una política innovadora de seguridad una startup politic y usando todo el poder del Estado hizo posible para El Salvador pasar de ser la capital mundial del crimen a ser el país más seguro del hemisferio occidental, esa es la experiencia que cuenta Yossi desde un enfoque humano, con la lupa de alguien que viaja por el mundo, desde un ciudadano israelí que conoce la violencia, desde una visión empresarial, en una interrelación activa con salvadoreños acá y por el mundo.
Por las páginas del libro se puede ver que este cambio no se limitó a la guerra contra las pandillas, es una estrategia para desatascar las trampas que tenían atada el potencial de la economía, y ahí en ese escenario Yossi nos habla de cómo la seguridad es después de todo una moneda un resguardo de valor de la inversión, que permite atraer capitales de inversión y abre las puertas al regreso de los que tuvieron que irse, nos presenta un enfoque desenfadado (NO OFICIAL) respecto de los trasfondos de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y su uso como ancla de la nueva imagen y aviso de la transformación estatal y del renacer de un país.
Yossi destaca que la política del nuevo orden se basa en resultados, no en discursos, sino en acciones no en reuniones, con decisión y celeridad frente a los problemas desde una forma sin manuales ni formalidades, simplemente: hágase.
El libro, es una provocación al estudio critico de El Salvador para comprender el nuevo modelo de gobernanza con liderazgo fuerte y cercano al pueblo, es un relato ameno desde la visión particular de Yossi y su cariño y compromiso con este paisito.
Narra como El Salvador no solo sobrevivió, a la inestabilidad y al caos, sino que, desde esa realidad, asumió que no había más opción que diseñar la nueva arquitectura nacional, una que evite repetir o regresar al pasado, una nación que no sea desangrada por la violencia, una sociedad que se integre y supere las desigualdades, en donde no tengamos que tomar o entender porque alguien toma los fúsiles.
Política
Plan Trifinio presentará resultados del Proyecto Cadenas de Valor y anunciará una nueva etapa para el desarrollo regional del Trifinio
La Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) presenta los principales resultados del proyecto «Desarrollo de Cadenas de Valor Regionales resilientes climáticamente que fortalezcan los servicios ecosistémicos hídricos y generen ingreso rural en la cuenca trinacional del Río Lempa en el Trifinio», una iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la ventanilla de Bienes Públicos Regionales (BPR), y ejecutada por el Plan Trifinio durante el período 2023-2026.
El encuentro se desarrolla en el Salón Francisco Morazán, sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en San Salvador, y reúne a autoridades de El Salvador, Guatemala y Honduras, representantes del sector productivo, instituciones y actores vinculados al desarrollo económico y territorial de la región.
El secretario ejecutivo trinacional de @Plan_Trifinio, Jorge Urbina, destacó las acciones impulsadas en diferentes áreas durante la ejecución del proyecto «Cadenas de valor regionales resilientes climáricamente». pic.twitter.com/XLHOFmcVK3
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 27, 2026
Durante 36 meses de implementación, el proyecto ha promovido una visión de desarrollo rural basada en cadenas de valor competitivas, asociativas y resilientes al cambio climático, priorizando los sectores de café, aguacate y hortalizas, con acciones orientadas a mejorar los medios de vida de las familias productoras y, simultáneamente, contribuir a la conservación de los servicios ecosistémicos hídricos de la cuenca alta del río Lempa. Como parte de sus resultados, se han implementado proyectos piloto adaptados a las características y potencialidades de cada territorio:
- En San Ignacio, La Palma y Citalá, El Salvador, se tecnificó la producción agrícola de hortalizas con énfasis en tomate, mediante infraestructura protegida, sistemas de riego por goteo y Manejo Integrado de Plagas (MIP), uso de bio insumos, contribuyendo a un uso más eficiente del agua y al incremento de la productividad junto a tres asociaciones productivas.
- En Olopa, Guatemala, se fortaleció la cadena del café de altura junto a la Asociación de Mujeres Olopenses (AMO), promoviendo la transición hacia cafés especiales y certificados mediante prácticas orientadas a la rentabilidad sustentable y la protección del recurso hídrico.
- En Ocotepeque, Honduras, se impulsó la cadena de aguacate Hass mediante el trabajo con la cooperativa Oro Verde, fortaleciendo capacidades técnicas, fitosanitarias, comerciales y de gestión financiera para mejorar los estándares de producción y comercialización.
El proyecto, también ha fortalecido las capacidades de productores y productoras de las cadenas priorizadas mediante procesos de formación y el Diplomado en Cadenas de Valor, desarrollado en conjunto con el Centro Universitario de Oriente (CUNORI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, orientado a fortalecer las capacidades metodológicas de actores institucionales y empresariales de la región.
Asimismo, el proyecto desarrolló el Modelo de Excelencia Trifinio, una propuesta orientada a promover estándares compartidos de calidad, resiliencia y diferenciación territorial para los productos de la región.
En materia de asociatividad y fortalecimiento organizacional, el proyecto también ha impulsado experiencias como la creación y formalización del Asocio Productivo Familiar Erazo (APAFE), en Los Planes, La Palma, El Salvador, demostrando el potencial de la organización productiva y del capital social como motores del desarrollo económico territorial.
Uno de los principales resultados presentado durante el evento, es la Plataforma Regional de Inteligencia de Mercado del Trifinio, concebida como una herramienta digital para facilitar el acceso a información estratégica de mercado, incorporar herramientas de gestión y control de finca, mecanismos de comercio electrónico y un modelo de reconocimiento territorial. Esta plataforma, busca contribuir a una toma de decisiones más oportuna e informada y fortalecer la articulación comercial entre los actores productivos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Durante el encuentro, productores y productoras de las cadenas de aguacate, café y hortalizas, compartirán sus retos, aprendizajes y experiencias, contribuyendo a visibilizar las metodologías y buenas prácticas desarrolladas en los territorios y las oportunidades para su réplica y escalamiento en la región.
El evento, también permite presentar el Programa de Desarrollo Regional Trifinio, iniciativa que contará con el apoyo del BID y que busca abrir una nueva etapa de cooperación orientada a catalizar la movilización de inversiones hacia proyectos estratégicos de infraestructura multisectorial en la región.
El programa, contempla una estrategia de financiamiento compartido, una cartera de proyectos multisectoriales priorizados y un marco trinacional de gobernanza de la inversión, con el propósito de fortalecer las condiciones para el desarrollo económico, social y ambiental, contribuyendo a la integración regional.
Con esta iniciativa, el Plan Trifinio proyecta una nueva fase de trabajo en la que los avances alcanzados mediante la cooperación técnica, la innovación y el fortalecimiento de las capacidades productivas podrán articularse con nuevas oportunidades de inversión para el territorio trinacional.
La jornada cuenta con la participación del Vicepresidente de la República de El Salvador, Dr. Félix Ulloa h; la Vicepresidenta de la República de Guatemala, Dra. Karin Herrera; el representante del BID El Salvador, Ezequiel Cambiasso; y funcionarios del SICA.
La presentación de los resultados del Proyecto Cadenas de Valor y del Programa de Desarrollo Regional Trifinio, reafirmará el compromiso de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio con una agenda regional orientada a fortalecer la integración, generar oportunidades para las comunidades y promover un desarrollo económico integral, resiliente e inclusivo en El Salvador, Guatemala y Honduras.