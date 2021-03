Rolando Castro revela que Muyshondt utilizó fondos públicos para su campaña y obligó a empleados municipales a trabajar en proselitismo

El director ejecutivo del ISD, Ramón Villalta, opinó que en esta elección el FMLN ha tocado piso y ARENA está teniendo una campanada fuerte como la que tuvo el FMLN en 2018. Opinó que llevan el camino que tuvo el PDC en el pasado.

“El mensaje del presidente de ARENA de que van a modernizar el partido, no sé si ese es el camino y si ese es el concepto. El mensaje de Óscar Ortiz de vamos a hacer cambios si ya no tiene tiempo de hacer nada. Óscar Ortiz ya no tiene nada y la dirigencia del FMLN ya no tiene nada que hacer en el FMLN”, señaló.

Villalta consideró que en el caso del FMLN la dirigencia debería de reconocer los errores cometidos y retirarse para dejar el partido a las juventudes. Añadió que cometieron el error de pensar que con cambiar los colores de los partidos y vender los rostros de los candidatos podrían ocultar la realidad.

También Roy Campos, presidente de Mitofsky, señaló que la imagen que le dejaron sus 10 años de gobierno al FMLN es muy mala, y que por eso debería pensar en cambiar de nombre, incluso desaparecer o aliarse con otro partido.

“Creo que es momento para que en los países y en el mundo que está acostumbrado a las izquierdas surjan ideas. La ideología al final de cuentas es un freno, creo que hay que echar a un lado la ideología y centrarse en lo que la gente realmente necesita”, expresó.

Ambos son de la idea de que la población ha brindado su confianza y esperanza al partido Nuevas Ideas para generar estrategias que solventen las problemáticas que han enfrentado los salvadoreños por años.