Política
Raquel Caballero continuará al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Para continuar velando por la protección e integridad de los salvadoreños y evitar vulneraciones en contra de estos, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron, con 57 votos, a Raquel Caballero de Guevara como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La funcionaria fue juramentada por el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, para que cumpla un tercer periodo al frente de dicha institución. Su cargo iniciará este 16 de octubre y se mantendrá hasta el 15 de octubre de 2028.
Dicho nombramiento forma parte del compromiso parlamentario de elegir en el tiempo establecido —y de forma transparente y democrática— a los funcionarios de segundo grado, tal como lo establece la Constitución de la República.
El jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, recordó que la Comisión Política verificó la información de cada uno de los aspirantes y las entrevistas fueron abiertas, para garantizar un proceso transparente «como siempre se ha hecho”.
Perfil de la procuradora electa
Caballero de Guevara es abogada y notaria de la República. Desempeñó su primer período en la PDDH de 2016 a 2019 y el segundo fue de 2022 a 2025.
Además, es presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).
También, es representante ante el Comité de Finanzas de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI) y es coordinadora general de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente.
Entre los logros de su segunda gestión destaca la firma de más de 168,000 acciones de protección para la ciudadanía, según expuso en la Comisión Política, durante el proceso de entrevistas.
En dicha jornada también detalló que en su administración se han trabajado cuatro ejes en apoyo a la población, atendiendo 51,715 procesos.
De estos: 22,339 corresponden a orientaciones (asesoramiento y acompañamiento para ayudar a las personas a conocer, proteger y ejercer sus derechos); 6,062 a expedientes de acción inmediata (registros de diligencias); 3,379 expedientes de investigación que están en trámite y 19,935 solicitudes sobre personas privadas de libertad —reportadas desde años anteriores— por causa de la delincuencia.
Además, se ha saldado la mora histórica que existía en la institución, al dar seguimiento y resolución a 27,000 expedientes rezagados desde la creación de la entidad, en 1992.
Entre sus objetivos de trabajo para este nuevo periodo, Caballero expuso que dará continuidad al proceso de modernización de la Procuraduría y la implementación de nuevos sistemas tecnológicos.
Política
Asamblea aprueba que aguinaldo pueda ser pagado desde el 20 de octubre
La Asamblea Legislativa aprobó, con dispensa de trámite, tres iniciativas presentadas por el Ejecutivo relacionadas con el aguinaldo, entre ellas la exoneración del pago de impuestos a quienes reciban hasta $1,500, la posibilidad de pagar este beneficio entre octubre y diciembre, y la homologación de las disposiciones para empleados del sector público y privado.
Las propuestas fueron incorporadas a la agenda y aprobadas sin pasar a estudio de comisión, a solicitud del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
El subjefe de bancada oficialista, Caleb Navarro, explicó que quienes reciban un aguinaldo superior a $1,500 solo tributarán por la cantidad excedente.
En concreto, la primera iniciativa declara no gravable el aguinaldo de hasta $1,500 para el ejercicio fiscal 2025. La segunda reforma el Código de Trabajo para permitir el pago de este beneficio entre el 20 de octubre y el 20 de diciembre de cada año. La tercera enmienda amplía el periodo de pago de la compensación adicional en efectivo para empleados públicos desde octubre.
Las medidas contaron con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PDC, PCN, Arena y Vamos, y entrarán en vigor una vez sean publicadas en el Diario Oficial, tras la sanción del Ejecutivo.
Política
Manuel “El Chino” Flores: condenas de exfuncionarios son casos personales y no afectan al FMLN
El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, aseguró que las recientes condenas judiciales contra exfuncionarios vinculados al partido son “asuntos personales” que no afectan la integridad institucional de la agrupación.
En una entrevista, Flores afirmó que el FMLN ha sido blanco de una “campaña sistemática de descrédito” por parte del actual gobierno, pero recalcó que las responsabilidades individuales no deben manchar el legado del histórico movimiento de izquierda.
“Hemos pedido perdón por los errores del pasado, pero estos son casos de personas que actuaron por su cuenta, no del partido. No hay pruebas contra el FMLN como institución”, señaló Flores.
Entre los casos mencionados se encuentra el expresidente Mauricio Funes, prófugo en Nicaragua desde 2016 y con orden de captura roja de Interpol por peculado y enriquecimiento ilícito, así como otros ex altos cargos procesados por corrupción durante los gobiernos del FMLN (2009-2019).
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de hasta 28 años de prisión para Benito Antonio Lara Fernández y Ramón Arístides Valencia Arana, exministros de Seguridad y Gobernación, por haberse reunido con pandillas como MS-13 y Barrio 18 a cambio de apoyo electoral en 2014 y 2015.
Además, se emitió una orden de captura con difusión roja para el exdiputado Schafik Handal, en caso de que se encuentre fuera del país.
Flores destacó que, a pesar de la crisis interna del partido y las derrotas electorales, el FMLN mantiene su compromiso con la “lucha por la justicia social” y planea fortalecer su base de cara a las elecciones legislativas de 2027.
Política
Asignan más de $1,000 millones del presupuesto a programas sociales
El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026 conlleva una importante asignación de recursos para desarrollar programas sociales cuyos beneficios llegan a la población, a través de diferentes rubros.
«El fondo hacia programas sociales que incorpora el presupuesto es de $1,002.7 millones, que beneficiarán de forma directa a la población», indicó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, durante la presentación que brindó a los integrantes de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Algunos de los sectores que serán beneficiados con dichos programas son niños, adolescentes y jóvenes estudiantes; así como mujeres, población de la tercera edad, población en situación de pobreza, personas que han sido víctimas de graves violaciones, entre otros sectores vulnerables.
Para el desarrollo de programas sociales en el área de educación se asignan $717.8 millones, lo que equivale al 71.6 % del total contemplado.
«Dentro de estos programas sociales se incluye, por el lado de salud, el Programa Integrado de Salud, con $6.4 millones; todos los programas relacionados a Mi Nueva escuela por $591.5 millones; y acá se incluye el apoyo a la profesionalización docente ($7.5 millones); atención de la salud y nutrición escolar ($20.4 millones); atención a educación de la primera infancia y a Centros de Desarrollo Infantil ($261.6 millones); y proyectos de inversión por $301.1 millones», detalló Posada.
El Ejecutivo ha previsto para 2026 la necesidad de un presupuesto escolar de $21.7 millones; asimismo, $21.8 millones para continuar entregando el bono de gratuidad; y $5.6 millones para el programa de universidad virtual y jóvenes talentos.
Dentro de estos programas sociales también se incluyen aquellos que están enfocados en erradicar la pobreza y a favor del desarrollo económico local, para lo cual se dispone de una partida de $35.1 millones.
Entre los destinos hay $24.9 millones para la atención del adulto mayor y a personas con discapacidad; mientras que los $10.1 millones restantes serán para desarrollo productivo, apoyo a la prevención de violencia, el desarrollo de espacios seguros, para la convivencia de los jóvenes en El Salvador, y para el programa de indemnización de víctimas de graves violaciones.
El ministro de Hacienda mencionó que también se presupuestan $185.7 millones para la atención a veteranos y excombatientes.
Además, se prevé mantener el bono agrícola, para lo cual se considera la necesidad de un fondo por $5.9 millones.
Otros $5.9 millones estima el Ejecutivo necesario para desarrollar el programa Ciudad Mujer; mientras que $5.2 millones serán para realizar programas de desarrollo integral para los habitantes de El Mozote y sitios aledaños; para la atención integral del veterano de guerra y para el Programa Territorios de Progreso.