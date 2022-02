Mauricio Vilanova alcalde de San José Guayabal: «A la dirigencia del partido ARENA es que se acerquen a la gente, al territorio, las alcaldías»

Esta mañana, el actual alcalde del municipio de San José Guayabal, en el departamento de Cuscatlán, Mauricio Vilanova, explicó más a fondo en la entrevista de TCS Noticia sobre renuncia al partido ARENA, misma presentó el jueves 4 de febrero.

Dijo que los motivos de la renuncia son “estrictamente personales y empresariales”, aclarando a los salvadoreños que no existe ninguna motivación política por su decisión.

“Es difícil el panorama de la dirigencia (ARENA), admiro a muchos miembros del COENA que han paso por mucho y uno de los consejos que le daría hoy a la dirigencia de hoy mi expartido político, es que se acerque al territorio, que se acerquen al sector privado. Hoy ya son menos alcaldías y esas van a necesitar el apoyo real de ellos”, aseguró Vilanova.

El alcalde mencionó que a pocas horas de su renuncia no ha recibido ninguna llamada del presidente del COENA Erick Salguero ni de ningún otro miembro del partido AREA. “No, y en lo personal esperaba cuando se dieran los movimientos que me visitarán para tener una reunión. Lo que les digo a la dirigencia del partido ARENA es que se acerquen a la gente, al territorio, las alcaldías que han quedado».

Tras su renuncia al partido tricolor el alcalde mencionó que se ha dado a la tarea de buscar fuentes de financiamiento para seguir con su labor en la alcaldía de San José Guayabal y eso implica, según Vilanova “buscar nuevos aristas”.

“Necesito ingresos y el no FODES en Guayabal nos limitada todo lo que hemos hecho. Haber construido un municipio de paz que es modelo no solo para El Salvador sino que para el mundo, no me gustaría perder todo lo que se ha hecho. Voy a hablar con el presidente o con quién me quiera escuchar».

Sin embargo, al consultar más allá sobre su decisión advirtió que la decisión se debe también a amenazas de pandillas, específicamente a una ranfla de la MS-13 por su labor de seguridad realizado en el municipio de San José Guayabal durante su gestión municipal.

“Fui amenazado por la ranfla de la MS de un programa San Martín uno de los programas más activados. El golpe a ese programa me ha activado que yo tengo difusión roja, significa que ya soy objetivo” aseguró sin tapujos el edil.