Política
Manuel “El Chino” Flores: condenas de exfuncionarios son casos personales y no afectan al FMLN
El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, aseguró que las recientes condenas judiciales contra exfuncionarios vinculados al partido son “asuntos personales” que no afectan la integridad institucional de la agrupación.
En una entrevista, Flores afirmó que el FMLN ha sido blanco de una “campaña sistemática de descrédito” por parte del actual gobierno, pero recalcó que las responsabilidades individuales no deben manchar el legado del histórico movimiento de izquierda.
“Hemos pedido perdón por los errores del pasado, pero estos son casos de personas que actuaron por su cuenta, no del partido. No hay pruebas contra el FMLN como institución”, señaló Flores.
Entre los casos mencionados se encuentra el expresidente Mauricio Funes, prófugo en Nicaragua desde 2016 y con orden de captura roja de Interpol por peculado y enriquecimiento ilícito, así como otros ex altos cargos procesados por corrupción durante los gobiernos del FMLN (2009-2019).
Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de hasta 28 años de prisión para Benito Antonio Lara Fernández y Ramón Arístides Valencia Arana, exministros de Seguridad y Gobernación, por haberse reunido con pandillas como MS-13 y Barrio 18 a cambio de apoyo electoral en 2014 y 2015.
Además, se emitió una orden de captura con difusión roja para el exdiputado Schafik Handal, en caso de que se encuentre fuera del país.
Flores destacó que, a pesar de la crisis interna del partido y las derrotas electorales, el FMLN mantiene su compromiso con la “lucha por la justicia social” y planea fortalecer su base de cara a las elecciones legislativas de 2027.
Política
Asignan más de $1,000 millones del presupuesto a programas sociales
El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2026 conlleva una importante asignación de recursos para desarrollar programas sociales cuyos beneficios llegan a la población, a través de diferentes rubros.
«El fondo hacia programas sociales que incorpora el presupuesto es de $1,002.7 millones, que beneficiarán de forma directa a la población», indicó el ministro de Hacienda, Jerson Posada, durante la presentación que brindó a los integrantes de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Algunos de los sectores que serán beneficiados con dichos programas son niños, adolescentes y jóvenes estudiantes; así como mujeres, población de la tercera edad, población en situación de pobreza, personas que han sido víctimas de graves violaciones, entre otros sectores vulnerables.
Para el desarrollo de programas sociales en el área de educación se asignan $717.8 millones, lo que equivale al 71.6 % del total contemplado.
«Dentro de estos programas sociales se incluye, por el lado de salud, el Programa Integrado de Salud, con $6.4 millones; todos los programas relacionados a Mi Nueva escuela por $591.5 millones; y acá se incluye el apoyo a la profesionalización docente ($7.5 millones); atención de la salud y nutrición escolar ($20.4 millones); atención a educación de la primera infancia y a Centros de Desarrollo Infantil ($261.6 millones); y proyectos de inversión por $301.1 millones», detalló Posada.
El Ejecutivo ha previsto para 2026 la necesidad de un presupuesto escolar de $21.7 millones; asimismo, $21.8 millones para continuar entregando el bono de gratuidad; y $5.6 millones para el programa de universidad virtual y jóvenes talentos.
Dentro de estos programas sociales también se incluyen aquellos que están enfocados en erradicar la pobreza y a favor del desarrollo económico local, para lo cual se dispone de una partida de $35.1 millones.
Entre los destinos hay $24.9 millones para la atención del adulto mayor y a personas con discapacidad; mientras que los $10.1 millones restantes serán para desarrollo productivo, apoyo a la prevención de violencia, el desarrollo de espacios seguros, para la convivencia de los jóvenes en El Salvador, y para el programa de indemnización de víctimas de graves violaciones.
El ministro de Hacienda mencionó que también se presupuestan $185.7 millones para la atención a veteranos y excombatientes.
Además, se prevé mantener el bono agrícola, para lo cual se considera la necesidad de un fondo por $5.9 millones.
Otros $5.9 millones estima el Ejecutivo necesario para desarrollar el programa Ciudad Mujer; mientras que $5.2 millones serán para realizar programas de desarrollo integral para los habitantes de El Mozote y sitios aledaños; para la atención integral del veterano de guerra y para el Programa Territorios de Progreso.
Nacionales
MARN advierte sobre lluvias eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que desde tempranas horas de la mañana se esperan lluvias en sectores de la zona costera oriental, extendiéndose hacia la franja volcánica cerca del mediodía.
Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán en la cadena volcánica y en la zona montañosa norte, mientras que por la noche se prevé que afecten nuevamente la zona montañosa norte, así como sectores costeros y de las regiones oriental y occidental del país.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento que superarían los 40 km/h. El viento mantendrá una dirección variable entre el sureste y sur, con velocidades de 8 a 18 km/h.
El ambiente se mantendrá ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y madrugada. Según el MARN, estas condiciones son generadas por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, una baja presión inmersa en ella y una vaguada en la región centroamericana, las cuales aportan humedad e inestabilidad atmosférica sobre el territorio salvadoreño.
Política
FMLN busca reorganizarse tras salida de dirigentes hacia otros partidos
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó este martes en la entrevista Las Cosas Como Son que la “dirigencia traidora” del partido ha abandonado las filas rojas y que actualmente se enfocan en reorganizarse a nivel territorial, aunque aún no definen si competirán en las elecciones generales de 2027, decisión que se tomará en diciembre.
“Ahí están los traidores, los dirigentes traidores”, señaló Flores al referirse a los miembros que se han sumado a otros partidos políticos. Añadió que “muchos han usado el partido para su beneficio, los que queremos al partido lo estamos recuperando”.
Según el dirigente, este proceso de recuperación se está logrando mediante un congreso nacional realizado en los 14 departamentos del país. “El congreso es el organismo más importante del partido, donde se toman decisiones. Desde febrero se nombró una comisión de nueve miembros; construimos los reglamentos, la visión y la claridad con la que íbamos a enfrentar este reto de escuchar a la militancia y a las organizaciones”, explicó.
Flores calificó como positivo el resultado de estas reuniones y aseguró que, aunque el FMLN no cuenta actualmente con diputados ni alcaldes, mantiene incidencia política, con capacidad de movilizar hasta 50,000 personas en manifestaciones o protestas, dependiendo del evento.
Sobre la división interna, Flores indicó que “hay temas internos que no vamos a hablar, los vamos a resolver dentro”. Además, criticó al Gobierno por supuestamente ocultar información, incluyendo detalles del Presupuesto General de la Nación, disponible según él en el Portal de Transparencia Fiscal.