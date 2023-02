Asamblea Legislativa prorroga por 30 días más el Régimen de Excepción en El Salvador

Un total de 67 diputados del oficialismo y aliados, prorrogaron anoche el régimen de excepción por otros 30 días a partir del jueves 16 de febrero de esta semana.

“Una vez más, la Asamblea Legislativa le damos los marcos legales, que están dentro de la Constitución de la República, para poder prorrogar el régimen de excepción. Los buenos salvadoreños nos sentimos contentos de que esto continúe”, indicó el presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro., y a la vez agregó: “En el pasado, no querían que nos diéramos cuenta de las realidades que vivían muchas comunidades. Mientras los asesinatos no ocurrieran en sus colonias no había problema”.

Los parlamentarios aprobaron, por primera vez, el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana sangriento que dejó 87 homicidios en el territorio nacional, atribuidos a las pandillas.

Desde que inició el régimen de excepción, las autoridades de seguridad han reportado 300 días con cero homicidios en el país, lo que refleja una caída significativa de los índices de violencia en un país que, hasta hace unos meses, era considerado uno de los más violentos del mundo.

“El triste gobierno anterior solo tuvo un día sin homicidios en cinco años, mientras que nosotros llevamos 300 días en menos de cuatro años”, comentó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, al momento de la entrega de la petición para extender el régimen, esta mañana.

Por su parte, la parlamentaria Suecy Callejas cuestionó el razonamiento de los partidos políticos ante el régimen: “Es interesante escuchar las recomendaciones de la oposición. Ellos dicen que esta no es la forma de combatir las pandillas, pero entonces ¿Cuál es la manera que sugieren los tanques de pensamiento que los patrocinan?”.

Referente a la temática, la parlamentaria Lorena Fuentes indicó que: “La oposición niega sus votos y se atreve a decir que los terroristas merecen una segunda oportunidad, pero el 90 % de la población está contenta, porque tenemos la tasa de homicidios más baja de la región”.

En estos diez meses de régimen de excepción, se han capturado a 64,111 presuntos terroristas y colaboradores. “Logramos cerrar el mes de enero como el menos violento, tras registrar 11 letalidades, comparado a diciembre, mes en el que hubo 14 asesinatos”, manifestó Villatoro.

De acuerdo a los miembros del Gabinete de Seguridad, hasta el 14 de febrero se han incautado 2,326 armas de fuego, 2,945 vehículos utilizados para transportar ilícitos, 15,312 teléfonos celulares y $1,7 millones en efectivo proveniente de las extorsiones o venta de drogas.

En este contexto, el Presidente de la República, Nayib Bukele, presentó ante la población la edificación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), situado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.

