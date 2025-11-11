Vientos Nortes moderados a fuertes afectarán el territorio salvadoreño este martes

El presidente ad honorem de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, informó que el próximo 30 de noviembre reunirán a 30,000 jóvenes en el Estadio Mágico González para entregarles becas completas para estudios superiores por haber finalizado con éxito el programa Proceso Formativo.

«Va a haber un antes y un después del 30 de noviembre. Ese domingo se va a producir un hecho sin precedentes. Van a estar 30,000 jóvenes en el [Estadio] Mágico González, van a estar reunidos y ese va a ser el inicio de una gran transformación de país», expresó en video difundido en la red social X.

Los jóvenes que recibirán las becas para estudios superiores son aquellos que cumplieron con todos los pasos que estableció la Dirección de Integración, como tener una nota mínima de 7.0 en la escuela, asistir a un curso de refuerzo, realizar trabajo comunitario con la Dirección de Integración y asistir a eventos de la institución como el masterclass ADN de la pobreza y la cultura de integración.

«Ese día será un día súper especial para el país, pero también en Latinoamérica se van a dar cuenta. Ustedes [estudiantes], sin duda, han hecho un esfuerzo importante y quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Quiero agradecerles a ustedes porque confiaron en hacer un proceso formativo. Es fundamental lo que están haciendo», agregó.

Este anuncio fue difundido luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, informara en una reciente cadena nacional en la que inauguró 70 escuelas, que en El Salvador todos los jóvenes tienen derecho a una beca universitaria completa y que próximamente se reunirían a todos los bachilleres beneficiados.

«Esperamos que antes de que inicie el próximo año tengamos a todos los niños becados. Lo único que van a necesitar es cumplir las reglas que tiene el programa, que básicamente son cosas sencillas como portarse bien, estudiar […] No tiene que ser un super mega genio para tener derecho a beca, solo tiene que ser un buen ciudadano, una buena persona, un hombre o una mujer decente con sus vecinos, con sus maestros, con su país», expresó el mandatario.

La Dirección de Integración brindará próximamente mayor información de este evento.

