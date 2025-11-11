Nacionales
Vientos Nortes moderados a fuertes afectarán el territorio salvadoreño este martes
El Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente informó que este martes se mantendrán Vientos Nortes de moderados a fuertes sobre el territorio salvadoreño, con velocidades entre 10 y 25 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, principalmente en zonas altas.
Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado y sin lluvias, mientras que por la tarde se esperan precipitaciones aisladas en la sierra Tecapa-Chinameca y sus alrededores. En horas de la noche, podrían registrarse lluvias en sectores de La Unión, con un cielo poco nublado en el resto del país.
Según el informe, las condiciones se deben a la influencia de un sistema de alta presión ubicado al norte del golfo de México, el cual genera el flujo de Vientos Nortes hacia El Salvador. Las autoridades recomiendan precaución, especialmente en zonas montañosas y al realizar actividades al aire libre.
Nacionales
30,000 jóvenes recibirán becas de Integración el próximo 30 de noviembre
El presidente ad honorem de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, informó que el próximo 30 de noviembre reunirán a 30,000 jóvenes en el Estadio Mágico González para entregarles becas completas para estudios superiores por haber finalizado con éxito el programa Proceso Formativo.
«Va a haber un antes y un después del 30 de noviembre. Ese domingo se va a producir un hecho sin precedentes. Van a estar 30,000 jóvenes en el [Estadio] Mágico González, van a estar reunidos y ese va a ser el inicio de una gran transformación de país», expresó en video difundido en la red social X.
Los jóvenes que recibirán las becas para estudios superiores son aquellos que cumplieron con todos los pasos que estableció la Dirección de Integración, como tener una nota mínima de 7.0 en la escuela, asistir a un curso de refuerzo, realizar trabajo comunitario con la Dirección de Integración y asistir a eventos de la institución como el masterclass ADN de la pobreza y la cultura de integración.
«Ese día será un día súper especial para el país, pero también en Latinoamérica se van a dar cuenta. Ustedes [estudiantes], sin duda, han hecho un esfuerzo importante y quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Quiero agradecerles a ustedes porque confiaron en hacer un proceso formativo. Es fundamental lo que están haciendo», agregó.
Este anuncio fue difundido luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, informara en una reciente cadena nacional en la que inauguró 70 escuelas, que en El Salvador todos los jóvenes tienen derecho a una beca universitaria completa y que próximamente se reunirían a todos los bachilleres beneficiados.
«Esperamos que antes de que inicie el próximo año tengamos a todos los niños becados. Lo único que van a necesitar es cumplir las reglas que tiene el programa, que básicamente son cosas sencillas como portarse bien, estudiar […] No tiene que ser un super mega genio para tener derecho a beca, solo tiene que ser un buen ciudadano, una buena persona, un hombre o una mujer decente con sus vecinos, con sus maestros, con su país», expresó el mandatario.
La Dirección de Integración brindará próximamente mayor información de este evento.
Nacionales
El Salvador acumula nueve días sin homicidios en lo que va de noviembre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador registró cero homicidios el lunes 10 de noviembre, con lo cual el país suma nueve días sin muertes violentas en lo que va del mes, de acuerdo con los datos oficiales difundidos la madrugada de este martes.
Según los registros policiales, en lo que va de 2025 se contabilizan 260 días sin homicidios, lo que mantiene la tendencia de reducción de la violencia en el país.
Desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, El Salvador acumula 1,058 días sin homicidios, de los cuales 944 han ocurrido bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Nacionales
Detienen a conductor ebrio que provocó accidente en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Christian Osmar Peña Umanzor, quien fue arrestado la noche del lunes tras provocar un accidente de tránsito en el kilómetro 32 de la carretera que conecta el redondel Claudia Lars con Sacacoyo, en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con el informe policial, el conductor manejaba en evidente estado de ebriedad y, al ser sometido a la prueba de alcotest, registró 358 grados de alcohol en sangre.
La PNC confirmó que Peña Umanzor será puesto a disposición de los tribunales correspondientes para ser procesado por el delito de conducción peligrosa.