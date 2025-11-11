Nacionales
Un tercio de los turistas internacionales que visitaron El Salvador en 2024 practicó surf, según el Ministerio de Turismo
El Ministerio de Turismo informó que el 33 % de los visitantes internacionales que ingresaron a El Salvador en 2024 practicaron surf, una cifra que refleja los resultados de la estrategia Surf City, impulsada por el Gobierno para fortalecer el turismo en la zona costera.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, presentó estos datos ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, durante la discusión del Presupuesto General del Estado 2026, destacando que la estrategia “ancla” del sector ha permitido consolidar el posicionamiento internacional del país.
Valdez explicó que la iniciativa es integral, ya que incluye proyectos de infraestructura pública, soluciones habitacionales, formación en turismo e inglés, y programas de capacitación para mujeres empresarias, quienes lideran el 85 % de las empresas turísticas del país.
Por su parte, la directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán, señaló que el plan también busca posicionar a El Salvador como sede de eventos internacionales, con un enfoque que combina promoción turística, desarrollo local y aprovechamiento de fondos.
El crecimiento de visitantes ha generado el reto de ampliar la capacidad hotelera en la zona costera, pasando de las actuales 7,500 habitaciones a 17,500. Hasta 2024, el país contaba con 231 hoteles, 60 alojamientos tipo Airbnb, 40 hostales, nueve bungalows y un resort en el litoral.
El Ministerio prevé que, para 2026, la contribución especial al turismo genere más de 22 millones de dólares, destinados a continuar fortaleciendo la infraestructura y las inversiones del sector.
30,000 jóvenes recibirán becas de Integración el próximo 30 de noviembre
El presidente ad honorem de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, informó que el próximo 30 de noviembre reunirán a 30,000 jóvenes en el Estadio Mágico González para entregarles becas completas para estudios superiores por haber finalizado con éxito el programa Proceso Formativo.
«Va a haber un antes y un después del 30 de noviembre. Ese domingo se va a producir un hecho sin precedentes. Van a estar 30,000 jóvenes en el [Estadio] Mágico González, van a estar reunidos y ese va a ser el inicio de una gran transformación de país», expresó en video difundido en la red social X.
Los jóvenes que recibirán las becas para estudios superiores son aquellos que cumplieron con todos los pasos que estableció la Dirección de Integración, como tener una nota mínima de 7.0 en la escuela, asistir a un curso de refuerzo, realizar trabajo comunitario con la Dirección de Integración y asistir a eventos de la institución como el masterclass ADN de la pobreza y la cultura de integración.
«Ese día será un día súper especial para el país, pero también en Latinoamérica se van a dar cuenta. Ustedes [estudiantes], sin duda, han hecho un esfuerzo importante y quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Quiero agradecerles a ustedes porque confiaron en hacer un proceso formativo. Es fundamental lo que están haciendo», agregó.
Este anuncio fue difundido luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, informara en una reciente cadena nacional en la que inauguró 70 escuelas, que en El Salvador todos los jóvenes tienen derecho a una beca universitaria completa y que próximamente se reunirían a todos los bachilleres beneficiados.
«Esperamos que antes de que inicie el próximo año tengamos a todos los niños becados. Lo único que van a necesitar es cumplir las reglas que tiene el programa, que básicamente son cosas sencillas como portarse bien, estudiar […] No tiene que ser un super mega genio para tener derecho a beca, solo tiene que ser un buen ciudadano, una buena persona, un hombre o una mujer decente con sus vecinos, con sus maestros, con su país», expresó el mandatario.
La Dirección de Integración brindará próximamente mayor información de este evento.
El Salvador acumula nueve días sin homicidios en lo que va de noviembre, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador registró cero homicidios el lunes 10 de noviembre, con lo cual el país suma nueve días sin muertes violentas en lo que va del mes, de acuerdo con los datos oficiales difundidos la madrugada de este martes.
Según los registros policiales, en lo que va de 2025 se contabilizan 260 días sin homicidios, lo que mantiene la tendencia de reducción de la violencia en el país.
Desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, El Salvador acumula 1,058 días sin homicidios, de los cuales 944 han ocurrido bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Detienen a conductor ebrio que provocó accidente en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Christian Osmar Peña Umanzor, quien fue arrestado la noche del lunes tras provocar un accidente de tránsito en el kilómetro 32 de la carretera que conecta el redondel Claudia Lars con Sacacoyo, en el departamento de La Libertad.
De acuerdo con el informe policial, el conductor manejaba en evidente estado de ebriedad y, al ser sometido a la prueba de alcotest, registró 358 grados de alcohol en sangre.
La PNC confirmó que Peña Umanzor será puesto a disposición de los tribunales correspondientes para ser procesado por el delito de conducción peligrosa.