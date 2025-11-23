Vehículo se incendia en calle Constitución, San Salvador

Un grupo de pescadores registró en video el avistamiento de una especie marina mientras realizaban sus labores a 35 millas náuticas de la playa Los Cóbanos, en Sonsonate.

Las dos orcas se acercaron a la lancha y realizaron saltos, lanzaron agua por su espiráculo y no mostraron miedo ante los pescadores.

El video circuló rápidamente en redes sociales y generó interés entre los usuarios, así como comentarios sobre el cuido del medio ambiente para favorecer este tipo de avistamientos en las costas salvadoreñas.

