Vehículo es consumido por las llamas en San Vicente, no hay personas lesionadas

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBS) informa que, en las últimas horas, atendieron el incendio en un vehículo en el kilómetro 52 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de Santo Domingo, del departamento de San Vicente.

De acuerdo con bomberos que atendieron la emergencia, las fuertes llamas provocaron que el automotor se incendiaria en su totalidad.

De momento, no las autoridades no han detallado sobre las causas principales que originaron el incendio, aunque no se descarta que se haya sido producto de un desperfecto mecánico y no reportan personas lesionadas.

En otro hecho, Un motociclista sufrió quemaduras leves, la tarde del domingo, luego de verse involucrado en un percance vial sobre la carretera Ruta de Paz en San Miguel.

De acuerdo con el reporte de Bomberos de El Salvador, la motocicleta presentó una fuga de combustible, generando un incendio que se propagó rápidamente. El hombre fue auxiliado en el lugar para verificar su estado de salud y no fue necesario trasladarlo a un centro hospitalario.

