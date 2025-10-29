Nacionales
Varios lesionados en múltiple accidente sobre el paso a desnivel del bulevar Venezuela
Varias personas resultaron lesionadas tras un múltiple accidente de tránsito ocurrido sobre el paso a desnivel del bulevar Venezuela y la 25 avenida Norte, en San Salvador.
De acuerdo con Cruz Verde Salvadoreña (CVS), seccional Santa Anita, el percance involucró al menos seis vehículos. El personal de socorro brindó atención prehospitalaria a seis personas, mientras que un paciente fue trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas 132 hacia un centro asistencial.
Las autoridades informaron que el paso por la zona permanece restringido y recomendaron utilizar rutas alternas. Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar para investigar las causas del siniestro y determinar responsabilidades.
Nacionales
Piden capturar a jóvenes que protagonizaron violenta riña en cancha de la Zacamil
Usuarios en redes sociales exigen la captura de dos jóvenes que participaron en una riña callejera registrada en una cancha de la colonia Zacamil, en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.
En las imágenes que circulan se observa cómo la pelea, que parecía no pasar a mayores, se torna violenta cuando uno de los involucrados aplica una llave de estrangulamiento al otro, quien estuvo a punto de perder el conocimiento. Un testigo intervino a tiempo para separarlos.
Durante el incidente, algunas personas presentes pedían detener la pelea, mientras que otras incitaban a que continuara, pese a que uno de los jóvenes ya no estaba en condiciones de defenderse.
Diversos usuarios han opinado que tanto los protagonistas de la riña como quienes alentaron la violencia deberían responder ante la ley. Se espera que la Policía Nacional Civil actúe con rapidez para identificar y detener a los responsables.
Nacionales
Ingreso de vientos nortes generará lluvias y ráfagas en varias zonas del país
El Ministerio de Medio Ambiente informó sobre la incursión de Vientos Nortes en el territorio salvadoreño, impulsados por un sistema de Alta Presión ubicado al norte de México. Esta condición favorecerá la presencia de ráfagas entre los 10 y 20 km/h, con máximos de hasta 40 km/h, principalmente en zonas altas y descampadas de la zona occidental durante la noche.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nublado, con lluvias aisladas en la cordillera volcánica hacia el mediodía. En la tarde, se prevén precipitaciones en sectores de la cordillera y del oriente del país, mientras que por la noche las lluvias se extenderán desde el centro hasta la franja costera, acompañadas de actividad eléctrica.
El ambiente se mantendrá cálido en el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada. Además, una vaguada en niveles medios contribuirá a la acumulación de humedad, favoreciendo la formación de lluvias en distintos puntos del territorio nacional.
Nacionales
Motociclista sale ileso tras chocar con una rastra en Santa Ana
Un accidente de tránsito se registró este mediodía en la zona de Colón, en el centro de Santa Ana, donde un camión y una motocicleta estuvieron involucrados.
Según las imágenes que circulan en redes sociales, la motocicleta quedó atrapada bajo la rastra. Afortunadamente, el conductor resultó ileso, aunque sufrió un gran susto.
Personal del Viceministerio de Transporte (VMT) llegó al lugar para regular el tráfico, que se vio afectado por el percance.