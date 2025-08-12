Nacionales
Vaguada provocará lluvias y tormentas en varias zonas del país este martes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Natuales (MARN) informó que este martes el cielo permanecerá poco nublado durante la mañana, sin lluvias; sin embargo, por la tarde se prevén precipitaciones y tormentas eléctricas en la zona montañosa norte y la cordillera volcánica, con énfasis en la cordillera Apaneca-Ilamatepec. Posteriormente, las lluvias se extenderán al norte de Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán.
En horas de la noche, el fenómeno se desplazará hacia la zona oriental y central, alcanzando progresivamente sectores de la zona occidental y costera. Las autoridades advierten sobre la posible presencia de ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h durante la formación de las tormentas.
El viento soplará del noreste y este a velocidades de entre 10 y 20 km/h, y por la tarde del sur, asociado a la brisa marina, entre 8 y 18 km/h. El ambiente será cálido durante el día y fresco en la noche y madrugada.
Estas condiciones están asociadas a una vaguada ubicada sobre Centroamérica, que favorece el ingreso de humedad y el desarrollo de lluvias en el territorio nacional.
Capturan a pareja por hurto de motocicleta en Lourdes
Capturan a motorista de la R110 por atropellar a motociclista en Ilopango
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Eduar Emar Arias Rodríguez, motorista de la ruta R110, acusado de embestir a una motociclista sobre el bulevar del Ejército, en Ilopango, San Salvador Este.
De acuerdo con el reporte policial, la víctima resultó con diversas lesiones y fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
Arias Rodríguez enfrentará procesos judiciales por los delitos de conducción peligrosa y lesiones culposas.
El Salvador suma nueve días sin homicidios en la primera mitad de agosto, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador acumuló nueve días sin homicidios en lo que va de agosto de 2025, tras cerrar el lunes 11 con cero muertes violentas a nivel nacional.
Estos resultados se suman a los 29 días sin homicidios registrados en julio, las 25 jornadas reportadas en junio, mayo y abril, los 22 días de marzo, así como las 26 de febrero y 25 en enero, para un total de 185 jornadas sin asesinatos en lo que va del año.
De acuerdo con la PNC, durante la administración del presidente Nayib Bukele se han contabilizado 983 días con cero homicidios, de los cuales 869 corresponden al periodo del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Las autoridades destacan que estos indicadores consolidan a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental, atribuyendo los resultados a estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.