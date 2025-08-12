Vaguada provocará lluvias y tormentas en varias zonas del país este martes

El Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Natuales (MARN) informó que este martes el cielo permanecerá poco nublado durante la mañana, sin lluvias; sin embargo, por la tarde se prevén precipitaciones y tormentas eléctricas en la zona montañosa norte y la cordillera volcánica, con énfasis en la cordillera Apaneca-Ilamatepec. Posteriormente, las lluvias se extenderán al norte de Chalatenango, Santa Ana, San Miguel y Morazán.

En horas de la noche, el fenómeno se desplazará hacia la zona oriental y central, alcanzando progresivamente sectores de la zona occidental y costera. Las autoridades advierten sobre la posible presencia de ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h durante la formación de las tormentas.

El viento soplará del noreste y este a velocidades de entre 10 y 20 km/h, y por la tarde del sur, asociado a la brisa marina, entre 8 y 18 km/h. El ambiente será cálido durante el día y fresco en la noche y madrugada.

Estas condiciones están asociadas a una vaguada ubicada sobre Centroamérica, que favorece el ingreso de humedad y el desarrollo de lluvias en el territorio nacional.

