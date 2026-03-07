Nacionales
Turistas visitan el volcán Ilamatepec bajo resguardo de Politur
Decenas de turistas nacionales y extranjeros visitaron el volcán Ilamatepec, en el departamento de Santa Ana, donde realizaron el ascenso a la cima bajo acompañamiento de agentes de la Policía de Turismo (Politur), informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución señaló que «cada paso hacia la cima se vive con seguridad y tranquilidad» gracias al acompañamiento policial durante la caminata, una de las actividades de turismo de naturaleza más populares del occidente del país.
El Ilamatepec, conocido también como volcán de Santa Ana, es el volcán más alto de El Salvador con 2,381 metros sobre el nivel del mar y forma parte del Complejo Los Volcanes, junto al Izalco y el Cerro Verde.
El sitio es uno de los destinos turísticos más visitados del país debido a sus senderos de montaña, las vistas hacia el lago de Coatepeque y la laguna de color turquesa ubicada en su cráter, lo que atrae a excursionistas y amantes del senderismo.
Las caminatas suelen iniciar desde el Parque Nacional Cerro Verde y se realizan en grupos organizados con guías y acompañamiento de autoridades, como medida para garantizar la seguridad de los visitantes durante el recorrido.
Judicial
314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.
La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.
Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).
Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.
A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.
También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.
Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.
Nacionales
FOTOS – VIDEO | Conductor ebrio choca contra vivienda y deja dos adultos mayores fallecidos en Morazán
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a José Wilbert Amaya Aguilar, de 47 años, señalado como responsable de un accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas tras chocar su vehículo contra una vivienda en el kilómetro 176 de la carretera Ruta de Paz, cantón El Aceituno, en Yoloaiquín, Morazán Sur.
De acuerdo con la institución, el conductor perdió el control del automotor y se salió de la vía hasta impactar contra la casa. «Una mujer de 76 años falleció en el lugar», informó la Policía.
La PNC añadió que un hombre de 88 años, quien también se encontraba dentro de la vivienda, fue trasladado a un hospital con lesiones graves, donde murió posteriormente.
Al detenido se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó 285 grados de alcohol. «Será remitido por homicidio culposo y conducción peligrosa», indicó la institución.
Las autoridades señalaron que el caso será remitido a las instancias judiciales correspondientes mientras continúan las investigaciones sobre el hecho.
Nacionales
Capturan a dos hombres tras riña frente a centro de tolerancia en Cojutepeque
Dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) tras protagonizar una riña frente a un centro de tolerancia en Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán Sur, informó este sábado la institución. «Capturamos a dos sujetos tras protagonizar una riña frente a un centro de tolerancia», señaló la corporación en sus redes oficiales.
Los detenidos fueron identificados como César Alexis Méndez Carpio y Francisco Henríquez Paniagua. Según la Policía, este último lesionó en el tórax a Méndez Carpio con un envase de vidrio durante el altercado.
Las autoridades indicaron que ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. A partir de videos de seguridad se estableció además que Méndez Carpio había agredido previamente con golpes a Henríquez Paniagua.
«Por estos hechos ambos fueron detenidos y serán remitidos a las instancias correspondientes», agregó la PNC, que enmarcó la acción dentro de las operaciones del Plan Control Territorial.