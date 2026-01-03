Nacionales
Tome nota: Quedan dos meses para modificar residencia en DUI
El periodo para modificar la dirección de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI), con fines electorales, terminará en aproximadamente dos meses; es decir, el 27 de febrero próximo.
De acuerdo con el calendario de actividades publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), todos los ciudadanos salvadoreños, tanto en el territorio nacional como en el exterior, que deseen actualizar su dirección de residencia en el DUI podrán hacerlo en este periodo.
«Recuerda que tienes hasta el 27 de febrero de 2026 para modificarla en tu duicentro, consulado o centro de servicios del RNPN», informó el TSE en redes sociales.
En el país, actualizar la dirección en el documento personal permite a la ciudadanía emitir el sufragio en los centros de votación cercanos a su lugar de residencia.
Para los salvadoreños en el exterior, dicha modificación les permitirá emitir en febrero de 2027 su voto de manera remota a través de internet. Esta metodología para la diáspora se estableció mediante la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) ha dispuesto de los consulados y centros de servicio en el extranjero para que los salvadoreños puedan hacer la modificación respectiva.
A partir del próximo lunes 5, los duicentros a escala nacional y los centros de servicio del RNPN reanudarán labores, detalló la institución.
Ante el inicio del año preelectoral, autoridades del RNPN también informaron que se desarrollará una renovación masiva del documento, esto debido al vencimiento de una de las generaciones anteriores del DUI.
Según declaraciones previas del presidente del RNPN, Fernando Velasco, tres duicentros serán habilitados para atender la demanda.
Para mediados de este año la institución proyecta tener 20 oficinas de impresión de DUI a escala mundial, para facilitar la obtención del documento.
Actualmente, el RNPN tiene 24 oficinas en el exterior, 18 están en Estados Unidos. Algunas tienen servicio de impresión, para el resto está en proyección.
Nacionales
Cruz Verde reporta múltiples accidentes de tránsito al inicio de 2026
Cruz Verde Salvadoreña (CVS) informó que durante las primeras horas de 2026 atendió una serie de accidentes de tránsito en distintos puntos del país, dejando al menos seis personas lesionadas.
Entre los incidentes se reportó un choque en la carretera hacia Huizúcar, donde un motociclista hondureño fue trasladado en estado grave tras impactar contra un vehículo. Otro accidente ocurrió en la autopista a Comalapa, a la altura del cementerio Jardines del Recuerdo, donde un vehículo volcó y sus ocupantes resultaron gravemente heridos.
En el kilómetro 29 de la carretera hacia Suchitoto, tres personas fueron lesionadas tras la colisión de un vehículo sedán contra otro, siendo trasladadas a un centro asistencial. Además, socorristas de la CVS rescataron con equipo hidráulico a dos personas atrapadas luego de que su microbús chocara contra un poste en el kilómetro 4 de la carretera al Aeropuerto Internacional de El Salvador.
Nacionales
Cielo despejado y bajas probabilidades de lluvia en El Salvador
El día se mantendrá sin lluvias en todo el territorio nacional. Durante la mañana el cielo estará despejado, mientras que por la tarde y la noche se registrará poca nubosidad en tránsito, especialmente en zonas altas de la cadena montañosa norte, la franja volcánica occidental y sus alrededores.
El viento variará entre 10 y 20 km/h, con algunas brisas más sensibles en áreas altas. Las temperaturas generarán un ambiente cálido en la tarde, fresco por la noche y frío en la madrugada.
La influencia principal será el flujo del este y noreste, con bajo contenido de humedad, sin presencia de sistemas que favorezcan lluvias.
Principal
Celebraciones de navidad y fin de año dejan más de 170 quemados por pólvora
Las celebraciones de Navidad y fin de año de 2025 dejaron 177 personas quemadas por el uso de pólvora en El Salvador, reportaron autoridades de Protección Civil.Referencia geográfica
De acuerdo con la institución del total de personas con quemaduras, al menos el 65 porciento son adultos.
Entre los afectados se reportan 61 menores de edad, incluidos 22 niños de 0 a 9 años y 39 adolescentes de 10 a 18.
El grupo con más casos fue el de 19 a 59 años, con 108 personas lesionadas, además de ocho adultos mayores.
Aunque las cifras son altas, las autoridades señalaron una leve reducción de casos respecto a 2024 y destacaron el decomiso de más de 45,000 pirotécnicos prohibidos.
Protección Civil reiteró el llamado a los adultos a fortalecer la cultura de prevención, mientras Bomberos confirmó que no se registraron muertes por uso de pólvora.