Nacionales
Temperatura máxima superó los 38 °C este domingo en El Salvador
Entre 32.2 °C y 38.4 °C osciló la temperatura máxima en El Salvador de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
A través de un boletín del Observatorio, el MARN informó que en las estaciones Chorrera del Guayabo, Cabañas, y Acahuapa, San Vicente, se superó la barrera de los 38 °C.
Acahuapa marcó 38.4 °C; mientras que Chorrera del Guayabo, 38.1 °C. Entretanto, en Puente Cuscatlán el calor llegó a los 37.2 °C y en San Miguel a los 36.8 °C.
Los lugares con menos intensidad reportadas fueron Santa Ana (32.6 °C), Candelaria de la Frontera (32.4 °C), Ahuachapán (32.3 °C) e Ilopango (32.2 °C).
Nacionales
VIDEO | Adulto mayor resulta lesionado tras ser atropellado en Ciudad Delgado
Un hombre de la tercera edad resultó fuertemente lesionado luego de ser atropellado sobre el pasaje Minerva en el distrito de Ciudad Delgado, San Salvador.
Testigos aseguran que el señor identificado únicamente como don Eliseo, se cruzó la calle sin precaución siendo embestido por un vehículo particular que circulaba por la arteria.
Una cámara de seguridad instalada en la zona grabó el momento exacto del impacto.
Al lugar acudió personal de Comandos de Salvamento quienes trasladaron a la victima a un hospital nacional.
Nacionales
Avanza 85 % pavimentación de nuevo acceso entre Nuevo Cuscatlán y carretera al puerto de La Libertad
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó sobre los trabajos de pavimentación del nuevo acceso entre Nuevo Cuscatlán y la carretera al puerto de La Libertad, en La Libertad Este, una vía de aproximadamente 200 metros.
De acuerdo con el funcionario hoy inició el proceso de pavimentación del proyecto, el cual ya registra un 85 % de avance. La colocación de la mezcla asfáltica se completará en el transcurso de la semana.
«La próxima semana se alcanzará un 95 % de avance en la obra y quedarán pendientes las cunetas y aceras, como trabajos complementarios del proyecto», indicó el funcionario en conferencia de prensa.
Este proyecto, con una inversión aproximada de $300,000, consiste en la construcción de un pequeño bypass para habilitar un nuevo acceso desde la carretera al puerto de La Libertad hacia Nuevo Cuscatlán, evitando el paso por el redondel Utila.
Las autoridades señalan que este nuevo acceso mejorará significativamente la conectividad en la zona y reducirá los tiempos de traslado para las familias.
Judicial
100 años de prisión para pandilleros de Chalchuapa
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.