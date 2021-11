VIDEO | Yanira Berríos: “Me han amenazado de muerte; yo no sé qué les pasa”

La tiktoker salvadoreña Yanira Berríos compartió un video en el que afirma que hay muchas personas que en las redes sociales le hacen burla y que quieren que ella ya no comparta videos en TikTok porque no puede bailar.

“Me quieren desacreditar y andan hablando de todo mí porque quieren que me retire, ponen animalitos a bailar a la par mía, yo nunca he dicho que puedo bailar”, dice la influencer en su cuenta de Tik Tok.

“Yo hice vídeos mis corazones porque me gusta, las personas me tratan de todo y hasta algunos me han amenazado de muerte; yo no sé qué les pasa, como que no tienen vida propia, lo siento, pero yo voy a seguir haciendo videos”, agregó.

Además, Berrios asegura que, a pesar de ser una influncer, siempre ha mantenido los buenos principios, luego de formar parte de una familia educada.