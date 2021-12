VIDEO: Niño de 11 años provoca accidente al conducir un vehículo y hace volcar una pipa

“Dios es muy bueno con nosotros, hace días recibí mi título como ingeniero y quise tomarme está foto en el toldito de la pulga con mamá”, dijo Enrique Zapata Reyes, quien mostró orgullo por el trabajo de su madre.

Eso lo sabe muy bien Enrique Zapata Reyes, un joven de la localidad de Sabinas, en el estado de Coahuila de Zaragoza, al norte de México, quien recientemente se graduó de ingeniero y no dudó en agradecer en primer lugar a aquella persona que hizo todo lo que tuvo en sus manos para apoyarlo: su madre.

Y es que Enrique viene de un hogar humilde, por lo cual entiende los esfuerzos que hizo su mamá para que pudiera estudiar. Ella se dedica a vender ropa usada en un mercado informal en esta localidad, donde lo poco que logra ganar lo invierte en su hijo. Por ello, el joven fue hasta su puesto de trabajo para fotografiarse con su mamá y el diploma.

“Dios es muy bueno con nosotros, hace días recibí mi título como ingeniero y quise tomarme está foto en el toldito de la pulga con mamá, Dios sabe cuántas veces de esa venta salió para camiones, material, libros, copias, etc…” escribió el joven su cuenta en Facebook.

“Muchas veces vendimos justo para el camión o un poquito más pero Dios nunca nos dejó. Agradezco a cada persona que nos compro un prenda de ropa, un par de zapatos, bolsas, etc, porque me ayudaron a qué este sueño fuera posible, ademas de todas las personas que me ayudaron en todo que siempre estuvieron para mí el título es de ustedes”, añadió.