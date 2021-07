VIDEO | Captan momento en que dos periodistas se van a los golpes frente a su entrevistado

En las redes sociales se ha viralizado la historia de Ezequiel, un niño emprendedor del municipio de Ataco, departamento de Ahuachapán y que habla hasta en tres diferentes lenguas para comunicarse con los turistas que visitan dicho pueblo.

Según se observa en el clip publicado, el niño habla español, inglés y hasta en náhuatl, para ofrecer sus productos artesanales a las personas que visitan el lugar.

En las imágenes, se puede apreciar como Ezequiel se comunica en ingles con un turista, mientras le vende uno de sus productos. Ante la pregunta del visitante, “How old are you? (¿Cuántos años tienes?”, Ezequiel responde muy seguro, “Eleven years old (Once años)”.

Ver Video Acá.

Y tras finalizar la venta, el jovencito expresa muy agradecido, “Thank you very much! (¡muchas gracias!). Finalmente, aprovecha para darle unas palabras en lengua Nahuatl, con las cuales le dice, “Bienvenido a concepción de Ataco, es un gusto atenderle”.

Como era de esperarse, Ezequiel con este gesto Ezequiel se ganó el cariño y admiración de muchos ya que consideran que con su habilidad pone en alto a El Salvador y potencia el turismo de su municipio.