Sucesos
Pelea entre dos mujeres en coaster de la ruta 100 se vuelve viral en redes sociales
Un video que circula en redes sociales muestra una fuerte pelea entre dos mujeres al interior de una coaster de la ruta 100, generando diversas reacciones entre los usuarios.
En las imágenes se observa cómo ambas se enfrentan físicamente, mientras una de ellas le reclama a la otra por seguir a un hombre que, según le dice, “tiene hijos”. Durante la disputa, la mujer agredida amenaza con que “la próxima vez no la contás”, mientras recibe varios golpes.
Los pasajeros del transporte colectivo prefirieron no intervenir y solo observaron el altercado para evitar salir lastimados. El hecho ha provocado comentarios divididos en redes, donde muchos cuestionan la falta de respeto y violencia mostrada en el video.
Sucesos
Diputada Claudia Ortiz vuelve a reclamar por falta de enfoque en plenaria
Nacionales
VIDEO | Salvadoreño llama la atención al pasear con una brujita sobre su vehículo
Un automovilista se volvió viral en redes sociales tras decorar su vehículo con una figura de bruja sobre el techo, como parte de la celebración de Halloween o Día de las Brujas.
El hecho fue captado por conductores que transitaban sobre el bulevar Constitución, quienes no pudieron evitar grabar la curiosa escena en la que una “brujita” parece volar montada en su escoba sobre el carro.
El video ha generado miles de reacciones y comentarios en redes sociales, la mayoría con tono humorístico, recordando a suegras, tías o vecinas en el marco de la festividad.
Principal
Usuarios denuncian a cobrador de la ruta 373 tras insultar a pasajero
Usuarios del transporte colectivo de la ruta 373 denunciaron un nuevo caso de abuso por parte de un cobrador de dicha unidad, que realiza el recorrido entre San Miguel y Usulután.
En un video compartido por los pasajeros, se observa cómo el cobrador insulta a un usuario que se negaba a moverse dentro del autobús, diciéndole: “El único animal que no querés colaborar solo sos vos”.
Los denunciantes aseguran que este episodio se suma a una serie de abusos recurrentes, que incluyen cobros excesivos, agresiones verbales y manejo imprudente, por parte de empleados de la misma ruta. Las autoridades del transporte aún no se han pronunciado sobre la denuncia.
