Principal
Fuerza Armada entregará $200,000 a familia de la víctima tras disparo accidental en el Centro Histórico
La Fuerza Armada de El Salvador informó que entregará una compensación económica de 200,000 dólares a la familia de la persona que perdió la vida este jueves en el Centro Histórico de San Salvador, tras el disparo accidental de un soldado destacado en la zona.
En un comunicado oficial, la institución lamentó el hecho y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. “Acompañamos a la familia en este momento tan doloroso. Sabemos que no hay manera de aliviar lo sucedido, ni llenar el vacío que deja un ser querido”, señaló.
Asimismo, la Fuerza Armada explicó que la compensación busca brindar apoyo y solidaridad ante la pérdida. “Reconocemos el impacto humano y emocional que este suceso provoca. Por ello, y como muestra de responsabilidad, se entregará a la familia una compensación de 200,000 dólares”, indicó.
La institución también aseguró que está colaborando con la Policía Nacional Civil en las investigaciones del caso. El soldado involucrado, identificado como Derman Fernándo Jorge Benítez, fue detenido y confesó haber accionado su arma de manera accidental. Será procesado por el delito de homicidio culposo.
Principal
Personal médico de la Fuerza Armada atiende a niños afectados por el huracán Melissa en Jamaica
El personal de sanidad de la Fuerza Armada continúa brindando asistencia médica humanitaria a los niños afectados por el huracán Melissa en Jamaica.
Las atenciones se realizan en el albergue Petersfield High School, ubicado en Darliston, Westmoreland, donde los equipos médicos salvadoreños ofrecen servicios de salud y apoyo a las familias damnificadas.
Esta acción forma parte de la misión humanitaria enviada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que refuerza la solidaridad de El Salvador con los pueblos del Caribe que enfrentan las consecuencias del fenómeno natural.
Nacionales
Fuerte accidente en carretera a Sonsonate
Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este viernes en la carretera hacia Sonsonate generó un fuerte congestionamiento vehicular, luego de que una rastra y un vehículo tipo pick up se vieran involucrados en el percance.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al pick up incrustado en el costado lateral del vehículo pesado, lo que evidenció la magnitud del impacto.
De acuerdo con los informes preliminares, el accidente se produjo cuando el conductor de la rastra realizaba maniobras para ingresar a las instalaciones de una empresa, momento en el que ocurrió la colisión.
Autoridades policiales se presentaron al lugar para regular el tráfico, que se mantuvo complicado en la zona. Hasta el cierre de esta nota, no se confirmó la existencia de víctimas mortales ni personas con lesiones graves.
Internacionales -deportes
FIFA realizará el 20 de noviembre el sorteo de las últimas plazas para el Mundial 2026
La FIFA anunció que el próximo 20 de noviembre se llevará a cabo en su sede en Zúrich, Suiza, el sorteo de las eliminatorias que definirán las últimas cuatro plazas europeas para la Copa del Mundo 2026.
Durante el evento también se sortearán los torneos clasificatorios intercontinentales de Asia, África, Oceanía, CONMEBOL y CONCACAF, que determinarán las dos últimas selecciones que completarán el listado final de equipos mundialistas.
En total, 22 selecciones conocerán su recorrido en esta fase: 16 a través de las eliminatorias europeas y 6 mediante el torneo intercontinental.
La FIFA detalló que primero se sorteará el torneo clasificatorio intercontinental y luego las eliminatorias europeas, una vez concluya la ventana de noviembre, la cual confirmará la clasificación de 14 equipos más —3 de la Concacaf y 11 de la UEFA— que se sumarán a las 28 selecciones ya clasificadas para el Mundial 2026.