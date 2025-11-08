Personal médico de la Fuerza Armada atiende a niños afectados por el huracán Melissa en Jamaica

La Fuerza Armada de El Salvador informó que entregará una compensación económica de 200,000 dólares a la familia de la persona que perdió la vida este jueves en el Centro Histórico de San Salvador, tras el disparo accidental de un soldado destacado en la zona.

En un comunicado oficial, la institución lamentó el hecho y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. “Acompañamos a la familia en este momento tan doloroso. Sabemos que no hay manera de aliviar lo sucedido, ni llenar el vacío que deja un ser querido”, señaló.

Asimismo, la Fuerza Armada explicó que la compensación busca brindar apoyo y solidaridad ante la pérdida. “Reconocemos el impacto humano y emocional que este suceso provoca. Por ello, y como muestra de responsabilidad, se entregará a la familia una compensación de 200,000 dólares”, indicó.

La institución también aseguró que está colaborando con la Policía Nacional Civil en las investigaciones del caso. El soldado involucrado, identificado como Derman Fernándo Jorge Benítez, fue detenido y confesó haber accionado su arma de manera accidental. Será procesado por el delito de homicidio culposo.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...