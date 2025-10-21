Sucesos
VIDEO | Cámaras captan pelea de bolos en el parque San José
El sistema de monitoreo Sívar Seguro registró el momento en que un grupo de hombres en aparente estado de ebriedad protagonizó una pelea en plena vía pública, en las cercanías del parque San José, entre la primera y tercera calle oriente del Centro Histórico de San Salvador.
En las imágenes se observa cuando uno de los involucrados lanza un envase a otro, lo que desató la riña. El agredido se quitó la camisa y se abalanzó sobre quien le lanzó la botella.
La Alcaldía de San Salvador informó que el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) sancionó a los participantes por ingerir bebidas alcohólicas y provocar riñas en espacios públicos, de acuerdo con el artículo 46 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.
El sistema de videovigilancia #SivarSeguro captó el momento en que personas consumían bebidas alcohólicas y realizaban desórdenes públicos en la plaza San José, del #CentroHistóricoSS, alertando a los elementos del @CAMSanSalvador, quienes intervinieron en coordinación con la… pic.twitter.com/iNAr0Z7beo
— Prensa San Salvador Centro (@PrensaAMSSC) October 21, 2025
Principal
VIDEO | Agente del CAM de Chalatenango se vuelve viral por su talento para el canto
Usuarios de redes sociales compartieron un video en el que un elemento del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) del distrito de Chalatenango sorprende por su habilidad para el canto, mientras comparte escenario con la reconocida agrupación “Sonora Dinamita”.
En las imágenes, el agente se muestra desenvuelto y natural sobre la tarima, demostrando gran seguridad y experiencia al interpretar la música.
El video ha generado una ola de reacciones positivas, con usuarios elogiando el talento y la versatilidad del funcionario municipal.
#CRONIO Agente del CAM de Chalatenango se vuelve viral por su talento para el canto pic.twitter.com/yVeNCH7vMa
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 21, 2025
Principal
Suspenderán servicio de agua en Puerto de La Libertad a partir del lunes
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que la suspensión temporal del servicio de agua iniciará a partir del lunes 20 de octubre, desde las 6:00 de la tarde, y será reanudado el martes 21 a las 4:00 de la madrugada.
El MOP informó que dispondrá camiones cisterna gratuitos para garantizar el suministro de agua.
El despliegue de camiones cisterna se realizará en conjunto con ANDA, y abastecerá con pipas gratuitas los sectores de: Casco urbano de Puerto de La Libertad, colonia El Morral, playa El Obispo, playa Conchalio, Playa La Paz, y Comunidad Conchalio #1 y #2.
Además, se incluirá también a los sectores de: Comunidad La Cima, comunidad Los Mangos, Comunidad Jerusalén, colonia El Carmen, colonia Los Ángeles, colonia Los Filtros y colonia Jerusalén.
Por su parte, el Viceministerio de Transporte implementará un dispositivo de control de tránsito en el Puerto de La Libertad mientras se realizan las obras de mejoramiento de drenajes y cambio de tuberías de agua potable.
Principal
Fallece reconocida ebria consuetudinaria de Cabañas
María Ángel Amaya, de 37 años, falleció esta mañana en la zona conocida como “El Ramalazo”, barrio Los Remedios, Sensuntepeque, Cabañas Este.
Estaba con otras mujeres consumiendo licor.
La Policía la trasladó al hospital, donde se confirmó su muerte por alcoholismo crónico.
Era originaria de Nuevo Distrito, Dolores, Cabañas.