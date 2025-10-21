VIDEO | Cámaras captan pelea de bolos en el parque San José

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que la suspensión temporal del servicio de agua iniciará a partir del lunes 20 de octubre, desde las 6:00 de la tarde, y será reanudado el martes 21 a las 4:00 de la madrugada.

El MOP informó que dispondrá camiones cisterna gratuitos para garantizar el suministro de agua.

El despliegue de camiones cisterna se realizará en conjunto con ANDA, y abastecerá con pipas gratuitas los sectores de: Casco urbano de Puerto de La Libertad, colonia El Morral, playa El Obispo, playa Conchalio, Playa La Paz, y Comunidad Conchalio #1 y #2.

Además, se incluirá también a los sectores de: Comunidad La Cima, comunidad Los Mangos, Comunidad Jerusalén, colonia El Carmen, colonia Los Ángeles, colonia Los Filtros y colonia Jerusalén.

Por su parte, el Viceministerio de Transporte implementará un dispositivo de control de tránsito en el Puerto de La Libertad mientras se realizan las obras de mejoramiento de drenajes y cambio de tuberías de agua potable.

