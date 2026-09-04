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VIDEO | Adolescente hondureña pide ayuda al presidente Bukele por su padecimiento de escoliosis
Kimberly Vanegas, de 13 años y originaria de Victoria, Yoro, Honduras, difundió un video en redes sociales dirigido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que expone su situación de salud y solicita apoyo para ser atendida en el Hospital Nacional Rosales.
En el audiovisual, la adolescente explicó que padece escoliosis y manifestó su esperanza de recuperar su salud. Asimismo, expresó su deseo de volver a caminar hacia un futuro sin el dolor que enfrenta.
La publicación ha sido acompañada de un llamado a los usuarios de redes sociales para compartir el video y etiquetar al mandatario, con el propósito de que el mensaje de Kimberly llegue a las autoridades correspondientes.
🇭🇳🇸🇻 Kimberly Vanegas, de 13 años y originaria de Victoria, Yoro, Honduras, difundió un video dirigido al presidente @nayibbukele, en el que expone que padece escoliosis y solicita apoyo para ser atendida en el Hospital Nacional Rosales @HospitalSV.
La adolescente expresó su… pic.twitter.com/RMxHHsifUO
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 4, 2026
¿Qué es la escoliosis?
La escoliosis es una afección común en la que la columna vertebral se curva en forma de “C” o “S”. Muy a menudo, esta curvatura se desarrolla en adolescentes y progresa durante los períodos de crecimiento acelerado. Una curva de escoliosis requiere atención médica para enderezarse. Sin un tratamiento profesional de un especialista en escoliosis capacitado, el grado de curvatura puede volverse más severo. Podemos dividir la escoliosis en dos tipos: escoliosis idiopática del adolescente (AIS) y escoliosis de aparición temprana (EOS).
Se desconocen las causas exactas de AID y EOS, pero no tienen relación con las actividades del paciente. Las mochilas pesadas, las lesiones, la mala postura y la actividad física repetitiva tienen efectos negativos en el cuerpo, pero esas cosas no pueden causar escoliosis. Algunas personas nacen con escoliosis congénita. La escoliosis neuromuscular puede ser el resultado de otras condiciones médicas que afectan los nervios y los músculos.
Política
Piden la expulsión de Claudia Ortiz de VAMOS en plena elección interna
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, denunció que fue notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor de ese partido, en el que se solicita su expulsión y se le notificó la suspensión de sus derechos como afiliada, incluido el derecho a participar en la elección interna y a ejercer como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Ortiz cuestionó la actuación del Tribunal de Honor y señaló que este está integrado por dos personas. Según expuso en un comunicado, una de ellas tendría afinidad con la actual secretaria general, además de haber sido candidata de la planilla que actualmente compite contra la que ella lidera y posteriormente renunciar a esa candidatura. La otra persona, afirmó, es esposo de una candidata de esa misma planilla.
Ante estas circunstancias, Ortiz sostuvo que quienes tengan vínculos directos con personas que compiten contra la planilla que lidera no deberían decidir sobre su permanencia en el partido ni sobre sus derechos dentro de la elección interna. Por ello, exigió que quienes tengan posibles conflictos de interés se aparten del proceso y aseguró que no acepta la suspensión.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, informó que fue notificada de un proceso ante el Tribunal de Honor de su partido, en el que se solicita su expulsión y se suspenden sus derechos como afiliada.
La medida también le impediría participar en la elección interna y ejercer como… pic.twitter.com/QBellfj1vf
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La diputada afirmó que defenderá su derecho a competir y el derecho de los afiliados de VAMOS a decidir quiénes conducirán el partido. Asimismo, aseguró que su planilla continuará trabajando y haciendo campaña.
“Si quieren ganarnos esta elección, que sea con votos, no intentando sacarnos de la competencia”, afirmó Ortiz. “Que voten los afiliados. Que decida la militancia. ¡Eso es democracia!”, expresó.
Nacionales
Prevén lluvias y tormentas para este viernes en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una disminución gradual de la nubosidad hacia media mañana.
Por la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado sobre la cordillera volcánica, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la zona norte y sus alrededores. En estas áreas podrían desarrollarse lluvias y tormentas fuertes.
Durante la noche, el cielo estará nublado, con lluvias en la zona norte de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión. Además, se prevé el desarrollo de tormentas en sectores de la zona oriental, las cuales se desplazarán hacia la zona central y la costa occidental.
El viento será del noreste y sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h. Durante las lluvias y tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a 35 km/h.
Estas condiciones estarán influenciadas por la presencia de vaguadas a nivel local y el flujo del este.
Nacionales
Sorprenden a joven con cocaína y marihuana en Ilopango
Un menor de 16 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un procedimiento realizado en el reparto Las Cañas, en el distrito de Ilopango, San Salvador Este.
Las autoridades identificaron al detenido como Jeffry A. Rodríguez. Durante el procedimiento, los agentes le incautaron varias porciones de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, una balanza digital y un teléfono celular.
De acuerdo con la información proporcionada por la PNC, el menor será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico.
“Si te involucrás con ilícitos serás capturado”, señaló la Policía Nacional Civil.