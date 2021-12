Tras participar en certamen de belleza en Ciudad Arce, joven socorrista rescata a 3 personas en accidente de tránsito

Abigail, la bella joven que se dedica a vender tamales en una transitada calle de Soyapango, ha compartido recientemente en su red social de Tik Tok el lugar donde los salvadoreños la pueden ubicar para deleitar su paladar con un delicioso tamal.

“Para todos los que no me conocen soy la vendedora de tamales y les quería explicar para todos aquellos que dicen que este lugar es peligroso, eso no es así”, dice la joven emprendedora.

En el video explica que ella se encuentra en una calle principal ubicada en las cercanías del centro comercial Plaza Mundo, de Soyapango, una zona donde muchos ya han adquirido su producto.

En la plataforma de TikTok, muchos usuarios admiran la humildad con la que esta chica de 21 años se esfuerza para salir adelante en su emprendimiento.

“Además de linda, muy emprendedora, me gusta su humildad. Dios te bendiga y, aunque yo no tránsito por allí, preguntaré por ti, bendiciones”, escribe un usuario.