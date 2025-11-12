Sucesos
Mujer reportada como desaparecida por su esposo regresa a su hogar sana y salva
María Teresa Recinos regresó a su hogar sana y acompañada de su familia, luego de varios días de angustia e incertidumbre por su desaparición en Nahuizalco, Sonsonate.
Su esposo, José Manuel Lima, había reportado su ausencia el pasado sábado 8 de noviembre al mediodía, cuando Recinos salió de su vivienda en el cantón Anal Arriba. Durante los días de búsqueda, Lima expresó su preocupación junto a sus tres hijos, quienes preguntaban constantemente por el paradero de su madre.
Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre dónde se encontraba María Teresa durante su ausencia.
Sucesos
Jovencita cumple su sueño de celebrar sus 15 años en popular centro comercial de San Salvador
En redes sociales circula la historia de una joven salvadoreña que celebró sus 15 años cumpliendo un sueño de infancia: llegar vestida de quinceañera a Metrocentro San Salvador.
Según lo compartido, la adolescente eligió este lugar por el valor especial que tenía para ella desde niña.
La celebración, sencilla pero llena de significado, ha generado mensajes de apoyo y reflexión entre los usuarios, quienes destacaron que los sueños no dependen del lujo, sino del amor y la ilusión con que se viven.
Sucesos
Él era Juan, peatón que perdió la vida tras ser atropellado en Aguilares
Un hombre identificado como Juan Miguel Castellanos, de 44 años, falleció ayer luego de ser atropellado en la carretera Troncal del Norte, a la altura del cantón San Dieguito, en el distrito de Aguilares.
Según el informe preliminar, la víctima caminaba por la zona cuando fue embestida por un vehículo.
El conductor involucrado permaneció en el lugar del accidente y colaboró con las autoridades durante el proceso de investigación para determinar responsabilidades.
Principal
Contabilizan 276 sismos en Juayúa desde el 4 de noviembre hasta esta noche
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detalló que se han registrado más de 270 sismos desde el pasado 4 de noviembre hasta las 7:00 de la noche de hoy.
La cartera medioambiental contabiliza un total de 276 sismos desde el inicio de la actividad sísmica en el distrito de Juayúa y sus alrededores.
De los 276 sismos registrados por el MARN, 21 fueron sentidos por la población, agregó la cartera medioambiental en su perfil oficial de X.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Protección Civil no reportan personas lesionadas ni daños en la infraestructura.