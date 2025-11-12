Mujer reportada como desaparecida por su esposo regresa a su hogar sana y salva

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detalló que se han registrado más de 270 sismos desde el pasado 4 de noviembre hasta las 7:00 de la noche de hoy.

La cartera medioambiental contabiliza un total de 276 sismos desde el inicio de la actividad sísmica en el distrito de Juayúa y sus alrededores.

De los 276 sismos registrados por el MARN, 21 fueron sentidos por la población, agregó la cartera medioambiental en su perfil oficial de X.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Protección Civil no reportan personas lesionadas ni daños en la infraestructura.

