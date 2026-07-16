Sucesos
Kia Soul impacta contra hospital en Santiago de María y deja daños materiales
Un automóvil se estrelló este día contra las instalaciones del Hospital Nacional Jorge Arturo Mena, ubicado en Santiago de María, Usulután.
El vehículo involucrado es un automóvil marca Kia, modelo Soul, color blanco, que impactó contra un área del centro médico.
Tras el choque, el automotor ocasionó daños en parte de la infraestructura del hospital, incluyendo el techo y algunas sillas destinadas para la espera de los pacientes.
Afortunadamente, las autoridades informaron que en el siniestro vial no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Sucesos
Motociclista resulta lesionado tras siniestro vial en Ciudad Arce
Un hombre resultó lesionado tras verse involucrado en un fuerte siniestro vial registrado la tarde del lunes en el distrito de Ciudad Arce, del municipio de La Libertad Centro, departamento de La Libertad.
Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Ciudad Arce fueron alertados sobre la emergencia y acudieron al lugar para brindar asistencia.
El percance ocurrió sobre la carretera Panamericana, a la altura de Termos del Río, en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana, donde estuvieron involucrados un pick up y una motocicleta.
“Se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo tipo pick up, resultando lesionado el motociclista. Nuestro personal le brindó asistencia en el lugar”, detalló Comandos de Salvamento.
Nacionales
Socorrista salvadoreño resulta lesionado durante misión de rescate en Venezuela y es evacuado por su propio equipo
Un socorrista de la misión humanitaria salvadoreña que participa en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela sufrió un accidente mientras trabajaba en una zona de difícil acceso, informó el contingente que permanece desplegado en el estado La Guaira. El rescatista fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado para recibir atención médica.
De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente ocurrió durante una operación de inspección en estructuras colapsadas, donde los equipos especializados continúan buscando posibles sobrevivientes bajo estrictos protocolos de seguridad. A pesar del percance, la emergencia fue controlada rápidamente por los integrantes del mismo contingente salvadoreño.
Las autoridades indicaron que el socorrista se encuentra estable y que el accidente no obligó a suspender las operaciones. El resto del equipo continuó con las labores de búsqueda en coordinación con organismos venezolanos y brigadas internacionales que permanecen en la zona del desastre.
La misión de El Salvador forma parte del esfuerzo internacional desplegado tras los fuertes sismos registrados a finales de junio, una tragedia que dejó edificios colapsados, deslizamientos de tierra y cientos de personas afectadas. Equipos de distintos países han trabajado de manera conjunta para localizar sobrevivientes y brindar asistencia humanitaria.
Durante los últimos días, el contingente salvadoreño ha participado en rescates de personas con vida y en operaciones de búsqueda dentro de estructuras de alto riesgo, utilizando herramientas especializadas y protocolos USAR para escenarios de colapso estructural. Su labor ha sido reconocida tanto por autoridades salvadoreñas como por organismos internacionales.
Las condiciones en el terreno siguen siendo complejas debido a la inestabilidad de las edificaciones, el riesgo de nuevos derrumbes y las altas temperaturas, factores que obligan a los rescatistas a extremar las medidas de seguridad durante cada intervención.
El incidente también pone de relieve el riesgo permanente que enfrentan los equipos de emergencia, quienes además de atender a las víctimas deben operar en ambientes inestables donde cualquier movimiento puede desencadenar nuevos colapsos. Aun así, las brigadas internacionales mantienen su compromiso de continuar las labores mientras existan posibilidades de encontrar sobrevivientes.
La misión salvadoreña reiteró que continuará apoyando las tareas humanitarias en Venezuela, donde los rescatistas trabajan junto a personal local e internacional para atender una de las emergencias más graves registradas en la región durante este año.
Nacionales
Video capta peligrosa maniobra al estilo “Rápidos y Furiosos” en Santa Tecla; autoridades investigan al conductor
Un conductor fue captado realizando peligrosas maniobras sobre una de las principales vías de Santa Tecla, en un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales por el alto riesgo que representó para otros automovilistas y peatones.
En las imágenes, difundidas por usuarios y replicadas por diversos medios, se observa al vehículo efectuando derrapes, aceleraciones bruscas y maniobras temerarias que recuerdan escenas de la saga cinematográfica «Rápidos y Furiosos», mientras circulaba en una zona con tránsito vehicular.
Durante la madrugada de este viernes, nuestro sistema de videovigilancia captó a un conductor de un pickup realizando maniobras peligrosas y circulando en sentido contrario en diferentes calles de Santa Tecla.
El caso será notificado al VMT para que se aplique la sanción. pic.twitter.com/vaWUmLoD7M
— Alcaldía La Libertad Sur (@SantaTeclaSV) July 11, 2026
Las acciones generaron una ola de críticas entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la irresponsabilidad del conductor y pidieron la intervención de las autoridades para identificar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes.
Expertos en seguridad vial recuerdan que este tipo de maniobras incrementan significativamente el riesgo de accidentes, ya que reducen el control del vehículo y pueden poner en peligro la vida de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.
La normativa de tránsito salvadoreña contempla sanciones para quienes conduzcan de forma temeraria o realicen acciones que comprometan la seguridad vial, por lo que el caso podría derivar en multas e incluso otras medidas administrativas, dependiendo de la investigación.
Las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del conductor ni el resultado de las diligencias, pero el caso continúa generando debate sobre la necesidad de reforzar la cultura de respeto a las normas de tránsito y evitar conductas que puedan terminar en tragedias.