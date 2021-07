Jovencitas reportadas como desaparecidas fueron encontradas en la laguna de Apastepeque “chupando”

¿Por qué no se ha aplicado extinción de dominio a Juan Wright y a Gerardo Balzaretti?

Juan Marcos Flores, hijo del fallecido expresidente de la República por el partido ARENA, Francisco Flores, publicó el 31 de enero de 2016 -un día después de la muerte de su padre-, un video con reveladoras declaraciones que nunca fueron refutadas por el tricolor, y que circuló viralmente sin ninguna consecuencia penal contra los señalados.

“Los destinatarios siempre fueron, siempre van a ser, Arena. El dinero siempre estuvo en Arena desde el principio aunque ellos lo negaran… ahora ya saben a dónde apuntar los dedos”, reveló Juan Marcos.

De igual forma, en otras oportunidades, Juan Marcos criticó a los dirigentes del partido arenero por dejar “solo” a su padre en el proceso judicial que enfrentó, a pesar que ellos fueron beneficiados con el dinero desfalcado al Estado.

“Por favor, no vengan a la familia con hipocresía. Le dieron la espalda en vida, y lo que no se dice en vida, en muerte no hay oídos que escuchen”, afirmó Juan Marcos, y agregó que “el partido ARENA lo que hizo con mi papá es tirarlo a los leones, lo dejaron completamente solo”.

Este viernes 2 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) procedieron con el embargo de hasta $3.9 millones al partido ARENA por orden del Juzgado de Extinción de Dominio, debido a la investigación sobre el desvío de fondos donados por Taiwán para contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos de 2001.

#NACIONALES El juzgado avaló la petición y, por ello, se procedió a realizar el embargo de bienes este mismo día.https://t.co/OfU7xNHtll — Diario Digital Cronio (@croniosv) July 3, 2021