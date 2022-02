FOTOS | Policía rescate a caballo que deambulaba por el barrio Candelaria, San Salvador

Una denuncia ciudadana ha generado muchas reacciones entre los usuarios de las redes sociales, quienes se mostraron molestos por un acto cometido por una pareja en plena luz del día en Zacatecoluca, La Paz.

Según un ciudadano que grabó la escena, los amantes se demostraban su cariño en una zona muy concurrida, pero, el hombre intentaba ir más allá de los besos.

En algunas ocasiones, el tipo tocaba las partes íntimas de su compañera. Pero ella lo evitaba, quitando su mano y colocándola en la cintura.

Esto ocurrió mientras muchas personas caminaban por el lugar, incluso habían niños presentes quienes presenciaban este tipo de actos íntimos.

«Está bien que se quieran, que se amen, pero no así al aire libre y al público, se que es es una fecha especial, eso se hace a parte, no a la vista de todos, ella parce que solo quiere besos pero el muchacho no quiere solo eso, se ve mal, hasta incómoda se miraba después la muchacha», detalla la denuncia.

La publicación hecha por Viroleño Noticias también hace el llamado a personal del CAM para «que estén más pendiente de estas cosas a plena luz del día».