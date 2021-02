FOTOS | Madre y sus dos hijos resultan con quemaduras debido a una fuga de gas propano en San Salvador

Los medios de comunicación internacionales compartieron información acerca del intento de golpe de Estado que los diputados de ARENA y del FMLN, junto a su aliado Rodolfo Párker, tratan de llevar a cabo en contra del Presidente Nayib Bukele.

The Washington Post, periodistas de CNN, Newsweek, Televisa, Telemundo y El Mundo (de Costa Rica), destacaron la maniobra de los legisladores que atenta contra el orden constitucional de El Salvador.

La reconocida periodista Gabriela Frías, de CNN, retomó la tendencia “El Presidente no se toca”, con el que decenas de miles de usuarios de redes sociales decidieron cerrar filas a favor del mandatario salvadoreño. También detectó el matiz electoral de la moción.

Pues que me iba a dormir y que me encuentro que es tendencia en Estados Unidos #ElPresidenteNoSeToca y no se refieren al de los Estados Unidos, sino a Nayib Bukele, a dias de las elecciones municipales y legislativas. Me voy informando y ya opinaran mis queridos amigos salvadoreños”, dijo la periodista Frías.

Luego, los otros medios y agencias como Associated Press detallaron cómo la sesión plenaria se modificó a útlma hora para atentar contra el jefe del Ejecutivo.

Poco a poco, los legisladores han comenzado a alejarse de las solicitudes presentadas, pero algo tarde. La comunidad internacional ya está conocedora. “Hoy la comunidad internacional se da cuenta de dónde está la verdadera intención de los partidos de oposición. Lo que sucedió este 9F fueron tres solicitudes: el antejuicio”, dijo el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta.