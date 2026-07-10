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Dos jóvenes fueron alcanzados por un rayo en Cuscatlán
Dos jóvenes fueron impactados por un rayo durante una tormenta eléctrica registrada en el cantón Cujuapa, en las cercanías del Lago de Ilopango, distrito de Cojutepeque, en Cuscatlán Sur, informó la Dirección General de Protección Civil.
El incidente ocurrió la noche del jueves. Un joven de 18 años falleció en el lugar del impacto, mientras que una adolescente de 16 años resultó lesionada y fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.
De acuerdo con información proporcionada por habitantes de la zona, ambos se desplazaban en una motocicleta y, durante la tormenta, buscaron resguardarse en una champa de lámina ubicada contigua a la cancha de fútbol del cantón Cujuapa, donde fueron alcanzados por la descarga eléctrica.
Este tipo de tragedias ha enlutado a varias familias en El Salvador. Como antecedente, el pasado viernes 5 de junio, un joven identificado como José Roberto García Arévalo murió tras ser alcanzado por un rayo en Atiquizaya, Ahuachapán.
Ante este tipo de emergencias, las autoridades recomiendan no refugiarse debajo de árboles, rocas u otros elementos prominentes y solitarios, así como retirarse de lugares elevados, como cimas o lomas.
Asimismo, aconsejan no correr durante una tormenta eléctrica, evitar el contacto con materiales metálicos y cuerpos de agua, y apagar, de ser posible, dispositivos como teléfonos móviles y tabletas, debido a que sus radiaciones pueden atraer rayos.
Internacionales -deportes
Xabi Alonso inicia su etapa en el Chelsea y apuesta por un proyecto a largo plazo
La etapa de Xabi Alonso como entrenador del Chelsea comenzó oficialmente con el inicio de los trabajos de pretemporada en el complejo deportivo de Cobham, donde el técnico español inició la preparación de la próxima campaña con el objetivo de que el club vuelva a competir en torneos europeos.
En una entrevista concedida a los medios oficiales del club, Alonso compartió su visión para el nuevo proyecto y destacó la importancia de la unidad dentro del equipo.
«El mensaje es que queremos compartir esa creencia de que vendrán cosas buenas si estamos juntos y creamos esta. Tiene que venir de nosotros aportar esa energía. Pero, si estamos juntos, podemos lograr grandes cosas en los próximos años», expresó.
El entrenador firmó un contrato con el Chelsea hasta 2030, con la intención de desarrollar un proyecto deportivo a largo plazo.
Como parte de los cambios en la plantilla, el club ya no cuenta con Marc Cucurella, quien fue traspasado al Real Madrid. Además, el Chelsea incorporó al italiano Marco Palestra, procedente del Atalanta, en una operación cercana a los 60 millones, y presentó oficialmente a Geovany Quenda, futbolista que había sido fichado hace año y medio desde el Sporting CP.
En cuanto a los movimientos pendientes, se espera que en los próximos días Andrey Santos se incorpore al Manchester United, mientras que su lugar en la plantilla sería ocupado por el argentino Valentín «Colo» Barco.
Pese a las modificaciones en el plantel, Xabi Alonso manifestó su confianza en «el potencial del equipo».
— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 9, 2026
Nacionales
El Salvador consolida el diálogo y cooperación con aliado estratégico en materia humanitaria
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa se reunió con la Presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, en la sede del organismo en Ginebra, Suiza, con el propósito de fortalecer la colaboración y el diálogo.
Durante este espacio, el Vicepresidente Ulloa conversó sobre el Plan Cero Ocio, una de las apuestas más importantes del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para transformar por completo el sistema penitenciario salvadoreño. Este modelo busca que las personas privadas de libertad trabajen, se formen y aporten a la sociedad; eliminando las acciones que convertían las cárceles en universidades del crimen y el Ocio carcelario.
Reiteró la disposición de El Salvador de continuar trabajando de manera cercana con el Comité Internacional de la Cruz Roja, promoviendo una cooperación basada en el respeto, el diálogo permanente y el acompañamiento a las prioridades nacionales. De la misma forma, agradeció el apoyo brindado por la CICR en diferentes áreas, así como las sugerencias recibidas tras las visitas realizadas por la organización en el país.
Por su parte, la Presidenta Spoljaric reconoció la cooperación voluntaria que El Salvador ha mantenido de manera constante, destacando que esta relación basada en la confianza puede servir como ejemplo para otros países. Además, señaló que toda acción orientada a mejorar las condiciones en los centros de detención representa un avance significativo.
Con este acercamiento, el Gobierno salvadoreño refuerza alianzas con aliados confiables para impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema penitenciario y la atención de estándares humanitarios.
Internacionales
Ola de calor en Bélgica deja 1,747 fallecidos
La intensa ola de calor que afectó a Europa a finales de junio provocó 1,747 fallecimientos en Bélgica, lo que representa el mayor exceso de mortalidad registrado durante un episodio de canícula en ese país desde que comenzaron los registros en el año 2000, informaron este jueves las autoridades sanitarias.
Un balance provisional divulgado la semana pasada había contabilizado 1,222 fallecidos durante el episodio de calor extremo, que se prolongó del 18 al 29 de junio.
Desde el 18 de junio, Bélgica registró diez días consecutivos de altas temperaturas, con máximas cercanas a los 30 °C y tres jornadas en las que los termómetros superaron los 35 °C. El 26 de junio se alcanzó un récord de 35.5 °C.
En un comunicado difundido este jueves, el instituto nacional de salud pública Sciensano informó que entre el 18 de junio y el 1 de julio «se registraron 1,747 muertes adicionales respecto al número esperado, lo que representa un exceso de mortalidad del 47.8 %».
La ola de calor, que afectó a cientos de millones de personas en distintos países europeos, fue calificada como «histórica» por varios expertos.
Sciensano explicó que «el carácter excepcionalmente mortífero de esta ola de calor se explica por la combinación de los tres principales factores que influyen en la salud: la duración del episodio, la intensidad de las temperaturas y las concentraciones de ozono». Asimismo, indicó que en cada uno de estos factores el fenómeno alcanzó niveles particularmente elevados.
Las autoridades también advirtieron que se espera una nueva ola de calor en Bélgica durante los próximos días, con temperaturas máximas que podrían superar los 30 °C durante cinco días consecutivos a partir del sábado.