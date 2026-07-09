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Xabi Alonso inicia su etapa en el Chelsea y apuesta por un proyecto a largo plazo
La etapa de Xabi Alonso como entrenador del Chelsea comenzó oficialmente con el inicio de los trabajos de pretemporada en el complejo deportivo de Cobham, donde el técnico español inició la preparación de la próxima campaña con el objetivo de que el club vuelva a competir en torneos europeos.
En una entrevista concedida a los medios oficiales del club, Alonso compartió su visión para el nuevo proyecto y destacó la importancia de la unidad dentro del equipo.
«El mensaje es que queremos compartir esa creencia de que vendrán cosas buenas si estamos juntos y creamos esta. Tiene que venir de nosotros aportar esa energía. Pero, si estamos juntos, podemos lograr grandes cosas en los próximos años», expresó.
El entrenador firmó un contrato con el Chelsea hasta 2030, con la intención de desarrollar un proyecto deportivo a largo plazo.
Como parte de los cambios en la plantilla, el club ya no cuenta con Marc Cucurella, quien fue traspasado al Real Madrid. Además, el Chelsea incorporó al italiano Marco Palestra, procedente del Atalanta, en una operación cercana a los 60 millones, y presentó oficialmente a Geovany Quenda, futbolista que había sido fichado hace año y medio desde el Sporting CP.
En cuanto a los movimientos pendientes, se espera que en los próximos días Andrey Santos se incorpore al Manchester United, mientras que su lugar en la plantilla sería ocupado por el argentino Valentín «Colo» Barco.
Pese a las modificaciones en el plantel, Xabi Alonso manifestó su confianza en «el potencial del equipo».
— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 9, 2026
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ONU expresa apoyo a Kylian Mbappé tras declaraciones de una senadora paraguaya
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su respaldo al capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, y condenó las declaraciones «racistas» y «despreciables» realizadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el partido de octavos de final del Mundial 2026.
En un comunicado, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan, lamentó que «las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y lamentablemente no constituyen un caso aislado».
El vocero añadió que este tipo de incidentes «reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, más en general, al deporte».
Las publicaciones de la legisladora fueron difundidas en redes sociales después de que Francia derrotara por 1-0 a Paraguay en los octavos de final del Mundial, con un gol de penal anotado por Mbappé en un partido descrito como duro y trabado.
En sus mensajes, Celeste Amarilla lanzó expresiones ofensivas contra el futbolista francés y también manifestó que «lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol».
El lunes, Mbappé respondió a las declaraciones de la senadora y las calificó como «despreciables», además de afirmar que la legisladora es «indigna de su cargo».
Por su parte, el Gobierno de Paraguay también repudió las expresiones de Amarilla y sostuvo que son contrarias a «los valores y principios» que el país promueve.
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Messi destaca el carácter de Argentina tras remontar a Egipto y avanzar a cuartos de final
Lionel Messi destacó el carácter y la capacidad de lucha de la selección de Argentina luego de la remontada por 3-2 sobre Egipto en los últimos minutos de los octavos de final del Mundial, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final.
«Felicidad por haber conseguido el pase, se había puesto dura con el 2-0 y muy emocionante darlo vuelta otra vez», declaró Messi en una entrevista concedida al sitio web de la FIFA.
El capitán argentino, autor del segundo gol de la remontada, reconoció que el equipo volvió a atravesar momentos difíciles, luego de haber fallado un penal en la primera parte del encuentro.
«Nos tocó volver a sufrir mucho», expresó el delantero, al recordar que en la ronda anterior Argentina también necesitó disputar la prórroga para vencer a Cabo Verde por el mismo marcador de 3-2.
«Pero esto es el Mundial y todo está muy igualado», añadió el jugador del Inter Miami.
Messi también resaltó la actitud del plantel para revertir el marcador adverso.
«No es fácil levantar un 2-0, pero como digo siempre, este grupo nunca baja los brazos», afirmó.
Finalmente, el futbolista calificó como «una locura» la actuación del equipo en la eliminatoria y expresó su satisfacción por el respaldo de la afición.
«Una locura lo que hizo este grupo hoy, en esta eliminatoria, y muy feliz que la gente pueda seguir disfrutando de esto», concluyó.
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Inter Miami analiza el fichaje del arquero caboverdiano Vozinha tras su destacado Mundial 2026
Foto: Cortesía
La dirección deportiva del Inter Miami CF inició análisis formales para la posible incorporación del guardameta de la Selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como Vozinha.
El interés del club de la Major League Soccer (MLS) surgió tras la destacada participación del arquero en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se consolidó como uno de los jugadores más determinantes tanto en la fase de grupos como en la ronda de eliminación directa disputadas en territorio norteamericano.
El portero, de 40 años, se encuentra actualmente como agente libre luego de finalizar su vínculo contractual con el G.D. Chaves de la Liga Portugal 2. Esta condición representa una alternativa favorable para el conjunto de Florida, que busca reforzar su portería sin asumir costos de transferencia elevados y dentro de las regulaciones económicas de la MLS.
Durante la Copa Mundial, Vozinha registró un total de 18 atajadas en cuatro partidos. Entre sus actuaciones más destacadas figura el encuentro de la fase de grupos en el que mantuvo su arco en cero frente a la Selección de España, así como el compromiso de dieciseisavos de final disputado en el Miami Stadium, donde detuvo múltiples ataques de la Selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, antes de que Cabo Verde cayera por 3-2 en tiempo extra.
El desempeño del guardameta también tuvo repercusión fuera de las canchas, al superar los 20 millones de seguidores en sus plataformas digitales. A lo largo de su carrera profesional ha militado en más de 10 clubes, aunque su consolidación internacional llegó durante esta Copa Mundial, emulando registros defensivos de arqueros veteranos como Peter Shilton en 1990 y Dino Zoff en 1982.
Sobre el desempeño de la selección caboverdiana, el propio Vozinha expresó a través de sus canales oficiales: «Nos dieron solo un 1% de probabilidad de avanzar, y nosotros demostramos de qué somos capaces con ese 1% frente a las potencias; hoy todo el mundo sabe quién es el pueblo caboverdiano».
De acuerdo con la información, estas declaraciones reflejan el perfil de liderazgo que el cuerpo técnico del Inter Miami busca incorporar para la segunda mitad de la temporada en Estados Unidos.
El posible fichaje del experimentado arquero también obligaría a la directiva de las Garzas a reestructurar sus plazas de jugadores extranjeros. Debido a las estrictas normas salariales de la MLS, la condición de agente libre de Vozinha facilitaría las negociaciones antes del cierre del mercado de pases veraniego.