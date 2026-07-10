El Salvador registra otro día sin homicidios y suma 163 jornadas con cero asesinatos en 2026

El combate frontal a las pandillas continúa reflejándose en la reducción sostenida de los índices de homicidios en todo el territorio nacional, según información oficial.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el jueves 9 de julio finalizó con cero homicidios a escala nacional, un resultado que, según las autoridades, refleja el clima de tranquilidad que viven los salvadoreños y los miles de turistas que diariamente visitan la belleza natural, los sitios históricos, las montañas y las playas de El Salvador.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó los resultados de la estrategia de seguridad y afirmó: «Hemos logrado de una forma soberana e independiente neutralizar y seguir derrotando día con día al enemigo más grande que teníamos como país, como sociedad, como Estado y como gobierno, que son las pandillas».

Desde el 1 de junio, con la llegada del presidente Nayib Bukele al poder, el país acumula 1,266 días sin homicidios. No obstante, el mayor impacto, según las autoridades, se produjo tras la aprobación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, período durante el cual El Salvador suma 1,152 días sin asesinatos.

Como parte de esta medida, más de 92,000 presuntos pandilleros han sido capturados y permanecen en prisión, de acuerdo con la información oficial. Las autoridades sostienen que esta condición de seguridad ha favorecido sectores como el turismo.

Asimismo, se destaca que países como México, Bélgica, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Australia, Japón, Austria, Estados Unidos, Israel, Países Bajos y, recientemente, Suecia, han reducido sus niveles de alerta para viajar y han catalogado a El Salvador como un destino seguro.

En lo que va de 2026, el país acumula 163 días sin homicidios, según el reporte oficial.

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