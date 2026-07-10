Nacionales
El Salvador registra otro día sin homicidios y suma 163 jornadas con cero asesinatos en 2026
El combate frontal a las pandillas continúa reflejándose en la reducción sostenida de los índices de homicidios en todo el territorio nacional, según información oficial.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el jueves 9 de julio finalizó con cero homicidios a escala nacional, un resultado que, según las autoridades, refleja el clima de tranquilidad que viven los salvadoreños y los miles de turistas que diariamente visitan la belleza natural, los sitios históricos, las montañas y las playas de El Salvador.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó los resultados de la estrategia de seguridad y afirmó: «Hemos logrado de una forma soberana e independiente neutralizar y seguir derrotando día con día al enemigo más grande que teníamos como país, como sociedad, como Estado y como gobierno, que son las pandillas».
Desde el 1 de junio, con la llegada del presidente Nayib Bukele al poder, el país acumula 1,266 días sin homicidios. No obstante, el mayor impacto, según las autoridades, se produjo tras la aprobación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, período durante el cual El Salvador suma 1,152 días sin asesinatos.
Como parte de esta medida, más de 92,000 presuntos pandilleros han sido capturados y permanecen en prisión, de acuerdo con la información oficial. Las autoridades sostienen que esta condición de seguridad ha favorecido sectores como el turismo.
Asimismo, se destaca que países como México, Bélgica, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Australia, Japón, Austria, Estados Unidos, Israel, Países Bajos y, recientemente, Suecia, han reducido sus niveles de alerta para viajar y han catalogado a El Salvador como un destino seguro.
En lo que va de 2026, el país acumula 163 días sin homicidios, según el reporte oficial.
Sucesos
Ahora ni el pan se salva: jovencito es captado hurtando una bolsa de pan francés en Sonsonate
Un joven fue captado por una cámara de videovigilancia cuando hurto una bolsa de pan francés que un vendedor había dejado colgada en la puerta de una vivienda, en el departamento de Sonsonate.
El hecho ocurrió el martes de esta semana y quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.
En las imágenes se observa al joven acercarse de manera sigilosa a la vivienda donde el panadero había dejado la bolsa de pan colgada en la puerta para su entrega.
Tras verificar que no había personas observándolo, el sujeto descolgó la bolsa y huyó del lugar, aparentemente creyendo que no había dejado evidencia de lo ocurrido.
Nacionales
VMT impone $400 en multas a conductor de rastra por maniobras peligrosas en redondel Utila
El Viceministerio de Transporte (VMT) impuso varias multas al conductor de una rastra que fue captado realizando maniobras peligrosas en el redondel Utila, ubicado en Santa Tecla, La Libertad Sur.
De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, el motorista de la unidad pesada ingresó y circuló en sentido contrario dentro de la rotonda, paralizó el flujo vehicular y puso en riesgo la vida de otros conductores y usuarios de la vía.
Tras el hecho, el VMT sancionó al conductor con al menos tres infracciones de tránsito. La primera corresponde a la falta TO 69, por retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito, con una multa de $150.
Asimismo, fue sancionado con la falta TC 13, por carecer de elementos reflejantes, cuya multa asciende a $100, y con la falta TO 70, por conducir en sentido contrario, sancionada con $150.
En total, el conductor deberá pagar $400 en multas por las infracciones cometidas durante el incidente.
Sucesos
Se fue sin pagar en una gasolinera de Usulután y regresó horas después tras hacerse viral
Un taxista que se retiró sin pagar el combustible en una gasolinera del departamento de Usulután llegó posteriormente a cancelar el monto adeudado, luego de que el caso se viralizara en redes sociales.
Según la información compartida por los administradores del establecimiento, se publicó una denuncia en redes sociales con el objetivo de que el conductor realizara el pago correspondiente. En la publicación se protegió la identidad del taxista, aunque se le advirtió que, de no presentarse a cancelar, serían divulgados su rostro y la placa del vehículo.
Horas después de la publicación, el hombre acudió al negocio para saldar la deuda.
De acuerdo con lo informado, el taxista manifestó que todo se trató de una equivocación y ofreció disculpas por lo ocurrido.