Nacionales
Chivo Pets brinda cerca de 1,000 atenciones diarias
El Hospital Veterinario Chivo Pets se ha consolidado como uno de los principales centros de atención veterinaria de El Salvador, con un promedio de 1,000 pacientes atendidos diariamente y una oferta de servicios que va más allá de perros y gatos.
El director del hospital, Melvyn Rogel, afirmó que el centro ha transformado el acceso a la atención veterinaria en el país al ofrecer consultas, procedimientos y tratamientos especializados a un costo simbólico para quienes realizan el pago mediante billeteras compatibles con bitcoin.
«En poco más de cuatro años hemos roto paradigmas en el tema de atención veterinaria a mascotas salvadoreñas. Atendemos a cerca de 1,000 pacientes diarios», expresó Rogel durante una entrevista concedida la madrugada de este viernes a Canal 10.
El funcionario explicó que el hospital cuenta con áreas especializadas de cirugía, hospitalización y laboratorio clínico. Además, señaló que tiene capacidad para albergar hasta 200 mascotas hospitalizadas de manera simultánea y dispone de personal especializado para brindar atención médica.
Rogel destacó que uno de los principales atractivos del centro continúa siendo el costo de sus servicios, ya que mantiene el cobro simbólico de $0.25 por consulta para los usuarios que realizan el pago mediante billeteras que operan con bitcoin.
Asimismo, indicó que el hospital ha ampliado su cobertura para atender a mascotas no convencionales, una demanda que, según explicó, ha registrado un crecimiento en los últimos años.
«Tenemos mascotas no convencionales que atendemos como conejos, gallinas, tortugas, iguanas, entre otras», señaló Rogel, quien agregó que el hospital cuenta con especialistas en consulta externa dedicados a la atención de este tipo de animales.
Sucesos
Ahora ni el pan se salva: jovencito es captado hurtando una bolsa de pan francés en Sonsonate
Un joven fue captado por una cámara de videovigilancia cuando hurto una bolsa de pan francés que un vendedor había dejado colgada en la puerta de una vivienda, en el departamento de Sonsonate.
El hecho ocurrió el martes de esta semana y quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.
En las imágenes se observa al joven acercarse de manera sigilosa a la vivienda donde el panadero había dejado la bolsa de pan colgada en la puerta para su entrega.
Tras verificar que no había personas observándolo, el sujeto descolgó la bolsa y huyó del lugar, aparentemente creyendo que no había dejado evidencia de lo ocurrido.
Nacionales
VMT impone $400 en multas a conductor de rastra por maniobras peligrosas en redondel Utila
El Viceministerio de Transporte (VMT) impuso varias multas al conductor de una rastra que fue captado realizando maniobras peligrosas en el redondel Utila, ubicado en Santa Tecla, La Libertad Sur.
De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, el motorista de la unidad pesada ingresó y circuló en sentido contrario dentro de la rotonda, paralizó el flujo vehicular y puso en riesgo la vida de otros conductores y usuarios de la vía.
Tras el hecho, el VMT sancionó al conductor con al menos tres infracciones de tránsito. La primera corresponde a la falta TO 69, por retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito, con una multa de $150.
Asimismo, fue sancionado con la falta TC 13, por carecer de elementos reflejantes, cuya multa asciende a $100, y con la falta TO 70, por conducir en sentido contrario, sancionada con $150.
En total, el conductor deberá pagar $400 en multas por las infracciones cometidas durante el incidente.
Sucesos
Se fue sin pagar en una gasolinera de Usulután y regresó horas después tras hacerse viral
Un taxista que se retiró sin pagar el combustible en una gasolinera del departamento de Usulután llegó posteriormente a cancelar el monto adeudado, luego de que el caso se viralizara en redes sociales.
Según la información compartida por los administradores del establecimiento, se publicó una denuncia en redes sociales con el objetivo de que el conductor realizara el pago correspondiente. En la publicación se protegió la identidad del taxista, aunque se le advirtió que, de no presentarse a cancelar, serían divulgados su rostro y la placa del vehículo.
Horas después de la publicación, el hombre acudió al negocio para saldar la deuda.
De acuerdo con lo informado, el taxista manifestó que todo se trató de una equivocación y ofreció disculpas por lo ocurrido.