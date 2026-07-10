Chivo Pets brinda cerca de 1,000 atenciones diarias

El Hospital Veterinario Chivo Pets se ha consolidado como uno de los principales centros de atención veterinaria de El Salvador, con un promedio de 1,000 pacientes atendidos diariamente y una oferta de servicios que va más allá de perros y gatos.

El director del hospital, Melvyn Rogel, afirmó que el centro ha transformado el acceso a la atención veterinaria en el país al ofrecer consultas, procedimientos y tratamientos especializados a un costo simbólico para quienes realizan el pago mediante billeteras compatibles con bitcoin.

«En poco más de cuatro años hemos roto paradigmas en el tema de atención veterinaria a mascotas salvadoreñas. Atendemos a cerca de 1,000 pacientes diarios», expresó Rogel durante una entrevista concedida la madrugada de este viernes a Canal 10.

El funcionario explicó que el hospital cuenta con áreas especializadas de cirugía, hospitalización y laboratorio clínico. Además, señaló que tiene capacidad para albergar hasta 200 mascotas hospitalizadas de manera simultánea y dispone de personal especializado para brindar atención médica.

Rogel destacó que uno de los principales atractivos del centro continúa siendo el costo de sus servicios, ya que mantiene el cobro simbólico de $0.25 por consulta para los usuarios que realizan el pago mediante billeteras que operan con bitcoin.

Asimismo, indicó que el hospital ha ampliado su cobertura para atender a mascotas no convencionales, una demanda que, según explicó, ha registrado un crecimiento en los últimos años.

«Tenemos mascotas no convencionales que atendemos como conejos, gallinas, tortugas, iguanas, entre otras», señaló Rogel, quien agregó que el hospital cuenta con especialistas en consulta externa dedicados a la atención de este tipo de animales.

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