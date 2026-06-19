Don Neftalí reaparece y solicita que lo dejen vivir tranquilo

Don Neftalí, el exvigilante que se convirtió en uno de los personajes más populares de las redes sociales a raíz del video “¿Querés gaseosa?”, reapareció públicamente para enviar un mensaje a la población salvadoreña.

A través de un creador de contenido, quien aseguró ser su vecino, Don Neftalí expresó que, pese al tiempo transcurrido desde que alcanzó notoriedad en internet, todavía recibe visitas de personas que llegan a buscarlo con el objetivo de burlarse o incomodarlo.

Según manifestó, esta situación ha afectado su tranquilidad y bienestar.

#CRONIO Don Neftalí, recordado por el viral “¿Querés gaseosa?”, reapareció públicamente para pedir respeto a quienes aún lo buscan para burlarse o incomodarlo. El exvigilante aseguró que estas acciones afectan su tranquilidad y expresó su deseo de llevar una vida en paz, lejos de… pic.twitter.com/n1xHPM5KYV — Diario Digital Cronio (@croniosv) June 19, 2026

Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que exista mayor respeto y comprensión hacia su persona, solicitando que cesen las acciones que considera irrespetuosas.

Don Neftalí afirmó que su único deseo es llevar una vida tranquila, alejada de las molestias que, según indicó, continúan generándose debido a la fama que obtuvo de manera inesperada en redes sociales.

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