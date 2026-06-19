Sucesos
Don Neftalí reaparece y solicita que lo dejen vivir tranquilo
Don Neftalí, el exvigilante que se convirtió en uno de los personajes más populares de las redes sociales a raíz del video “¿Querés gaseosa?”, reapareció públicamente para enviar un mensaje a la población salvadoreña.
A través de un creador de contenido, quien aseguró ser su vecino, Don Neftalí expresó que, pese al tiempo transcurrido desde que alcanzó notoriedad en internet, todavía recibe visitas de personas que llegan a buscarlo con el objetivo de burlarse o incomodarlo.
Según manifestó, esta situación ha afectado su tranquilidad y bienestar.
#CRONIO Don Neftalí, recordado por el viral “¿Querés gaseosa?”, reapareció públicamente para pedir respeto a quienes aún lo buscan para burlarse o incomodarlo. El exvigilante aseguró que estas acciones afectan su tranquilidad y expresó su deseo de llevar una vida en paz, lejos de… pic.twitter.com/n1xHPM5KYV
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 19, 2026
Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que exista mayor respeto y comprensión hacia su persona, solicitando que cesen las acciones que considera irrespetuosas.
Don Neftalí afirmó que su único deseo es llevar una vida tranquila, alejada de las molestias que, según indicó, continúan generándose debido a la fama que obtuvo de manera inesperada en redes sociales.
Sucesos
Sorprenden y multan a personas que arrojaban basura en San Salvador
La Alcaldía de San Salvador continúa identificando y sancionando a personas que arrojan basura en lugares no autorizados, como parte de las acciones para mantener limpia la ciudad.
Según informó la comuna, tras una denuncia ciudadana fueron identificadas varias personas que llegaron a depositar desechos frente al albergue para personas en situación de calle Katya Miranda, ubicado en San Salvador Centro, pese a que en el lugar existe un rótulo que prohíbe arrojar basura.
Las autoridades municipales detallaron que empleados de la alcaldía coordinaron acciones para sorprender a los responsables, a quienes se les solicitó retirar los residuos depositados en la zona.
Además de la limpieza del lugar, a los involucrados se les impuso la multa correspondiente por incumplir la normativa vigente relacionada con el manejo adecuado de los desechos.
“La alcaldía reiteró que continuará aplicando sanciones a quienes conviertan calles, aceras y espacios públicos en botaderos ilegales. Asimismo, destacó que “los buenos salvadoreños no ensucian”.
La alcaldía de San Salvador Centro no tolerará acciones como esta, que atentan contra la salubridad y libre circulación de la gran mayoría. pic.twitter.com/wnc6UNF5Kp
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) June 18, 2026
Principal
VIDEO | Denuncian a conductor de la ruta 4T por manipular su celular mientras conducía
Usuarios del transporte colectivo de la ruta 4T expresaron su descontento luego de que el conductor de una unidad fuera captado manipulando su teléfono celular mientras se encontraba al volante.
Según la denuncia, esta conducta puso en riesgo la seguridad de los pasajeros y de los demás usuarios de la vía.
Los denunciantes señalaron que el conductor utilizó el dispositivo móvil desde que salió de las inmediaciones del Parque Infantil, en San Salvador, sin apartar la atención de la pantalla del teléfono durante el recorrido.
Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen este tipo de conductas, al considerar que representan un peligro para quienes utilizan el transporte colectivo.
Principal
Captan impresionante tromba marina en la laguna El Espino de Ahuachapán
Los habitantes de los alrededores de la laguna El Espino, en Ahuachapán, se llevaron una gran sorpresa al observar una enorme tromba marina que se formó sobre las aguas de este cuerpo de agua.
El fenómeno meteorológico llamó la atención por su impresionante apariencia y, según testigos, ocurrió durante la tarde del lunes.
Al percatarse del fenómeno natural, numerosas personas aprovecharon la oportunidad para captarlo en fotografías y videos, los cuales posteriormente compartieron en redes sociales.
De acuerdo con los expertos, una tromba marina es una columna de aire en rotación que se forma sobre una superficie de agua y se extiende desde la base de una nube hasta el agua, asemejándose a un tornado.