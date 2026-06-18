Sorprenden y multan a personas que arrojaban basura en San Salvador

La Alcaldía de San Salvador continúa identificando y sancionando a personas que arrojan basura en lugares no autorizados, como parte de las acciones para mantener limpia la ciudad.

Según informó la comuna, tras una denuncia ciudadana fueron identificadas varias personas que llegaron a depositar desechos frente al albergue para personas en situación de calle Katya Miranda, ubicado en San Salvador Centro, pese a que en el lugar existe un rótulo que prohíbe arrojar basura.

Las autoridades municipales detallaron que empleados de la alcaldía coordinaron acciones para sorprender a los responsables, a quienes se les solicitó retirar los residuos depositados en la zona.

Además de la limpieza del lugar, a los involucrados se les impuso la multa correspondiente por incumplir la normativa vigente relacionada con el manejo adecuado de los desechos.

“La alcaldía reiteró que continuará aplicando sanciones a quienes conviertan calles, aceras y espacios públicos en botaderos ilegales. Asimismo, destacó que “los buenos salvadoreños no ensucian”.

La alcaldía de San Salvador Centro no tolerará acciones como esta, que atentan contra la salubridad y libre circulación de la gran mayoría. pic.twitter.com/wnc6UNF5Kp — PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) June 18, 2026

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