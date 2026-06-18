Sucesos
Sorprenden y multan a personas que arrojaban basura en San Salvador
La Alcaldía de San Salvador continúa identificando y sancionando a personas que arrojan basura en lugares no autorizados, como parte de las acciones para mantener limpia la ciudad.
Según informó la comuna, tras una denuncia ciudadana fueron identificadas varias personas que llegaron a depositar desechos frente al albergue para personas en situación de calle Katya Miranda, ubicado en San Salvador Centro, pese a que en el lugar existe un rótulo que prohíbe arrojar basura.
Las autoridades municipales detallaron que empleados de la alcaldía coordinaron acciones para sorprender a los responsables, a quienes se les solicitó retirar los residuos depositados en la zona.
Además de la limpieza del lugar, a los involucrados se les impuso la multa correspondiente por incumplir la normativa vigente relacionada con el manejo adecuado de los desechos.
“La alcaldía reiteró que continuará aplicando sanciones a quienes conviertan calles, aceras y espacios públicos en botaderos ilegales. Asimismo, destacó que “los buenos salvadoreños no ensucian”.
La alcaldía de San Salvador Centro no tolerará acciones como esta, que atentan contra la salubridad y libre circulación de la gran mayoría. pic.twitter.com/wnc6UNF5Kp
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) June 18, 2026
Principal
VIDEO | Denuncian a conductor de la ruta 4T por manipular su celular mientras conducía
Usuarios del transporte colectivo de la ruta 4T expresaron su descontento luego de que el conductor de una unidad fuera captado manipulando su teléfono celular mientras se encontraba al volante.
Según la denuncia, esta conducta puso en riesgo la seguridad de los pasajeros y de los demás usuarios de la vía.
Los denunciantes señalaron que el conductor utilizó el dispositivo móvil desde que salió de las inmediaciones del Parque Infantil, en San Salvador, sin apartar la atención de la pantalla del teléfono durante el recorrido.
Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen este tipo de conductas, al considerar que representan un peligro para quienes utilizan el transporte colectivo.
Principal
Captan impresionante tromba marina en la laguna El Espino de Ahuachapán
Los habitantes de los alrededores de la laguna El Espino, en Ahuachapán, se llevaron una gran sorpresa al observar una enorme tromba marina que se formó sobre las aguas de este cuerpo de agua.
El fenómeno meteorológico llamó la atención por su impresionante apariencia y, según testigos, ocurrió durante la tarde del lunes.
Al percatarse del fenómeno natural, numerosas personas aprovecharon la oportunidad para captarlo en fotografías y videos, los cuales posteriormente compartieron en redes sociales.
De acuerdo con los expertos, una tromba marina es una columna de aire en rotación que se forma sobre una superficie de agua y se extiende desde la base de una nube hasta el agua, asemejándose a un tornado.
Sucesos
VIDEO | Reportan hurto de focos en viviendas del Barrio San Miguelito
Una denuncia difundida en redes sociales ha generado atención luego de que se compartieran imágenes de un sujeto señalado de hurtar focos instalados en el exterior de una vivienda.
De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió sobre la 25 Calle Oriente, en las cercanías del Mercado San Miguelito, en San Salvador. Las imágenes fueron captadas por una cámara de videovigilancia.
En el video se observa a un hombre utilizando una herramienta que le permitió retirar el foco con facilidad. Según la publicación, esta situación hace presumir a los denunciantes que no sería la primera vez que la persona realiza este tipo de acciones.
Habitantes de la zona indicaron que el propósito de compartir el video en redes sociales es alertar a los vecinos para prevenir que sean víctimas de hechos similares. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para ubicar al sujeto señalado y evitar que continúe cometiendo este tipo de actos.