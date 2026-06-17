Principal
VIDEO | Denuncian a conductor de la ruta 4T por manipular su celular mientras conducía
Usuarios del transporte colectivo de la ruta 4T expresaron su descontento luego de que el conductor de una unidad fuera captado manipulando su teléfono celular mientras se encontraba al volante.
Según la denuncia, esta conducta puso en riesgo la seguridad de los pasajeros y de los demás usuarios de la vía.
Los denunciantes señalaron que el conductor utilizó el dispositivo móvil desde que salió de las inmediaciones del Parque Infantil, en San Salvador, sin apartar la atención de la pantalla del teléfono durante el recorrido.
Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen este tipo de conductas, al considerar que representan un peligro para quienes utilizan el transporte colectivo.
Nacionales
Joven motociclista muere tras impactar contra un microbús estacionado
Un hombre de 24 años falleció tras sufrir un accidente de tránsito sobre la carretera al Puerto de La Libertad, informaron cuerpos de socorro.
De acuerdo con la información proporcionada, la víctima se conducía en una motocicleta cuando impactó contra un microbús que se encontraba estacionado a un costado de la carretera.
Al lugar acudieron elementos del Sistema de Emergencias Médicas y de Comandos de Salvamento, quienes intentaron auxiliar al motociclista; sin embargo, al momento de su evaluación ya no presentaba signos vitales.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían revelado la identidad del fallecido.
Nacionales
Camión vuelca en carretera Panamericana tras perder el control
Un fuerte accidente de tránsito fue reportado la mañana de este miércoles sobre el kilómetro 21 de la carretera Panamericana, en el cantón La Loma, distrito de San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte, en el sentido hacia Cojutepeque.
Según los informes, un camión volcó y quedó atravesado sobre la vía, obstaculizando el paso vehicular y generando una fuerte carga de tráfico en la zona.
Ante la situación, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las precauciones al circular por el sector.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en el lugar coordinando el tránsito, atendiendo la emergencia y realizando las labores necesarias para retirar el automotor que permanece bloqueando la carretera.
Hasta el momento, se desconoce si el percance dejó personas lesionadas de gravedad. Las autoridades investigan las causas que originaron el accidente.
Internacionales -deportes
Portugal deja escapar la victoria y empata 1-1 ante RD Congo
Portugal y la República Democrática del Congo empataron 1-1 este miércoles en Houston, durante el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.
El conjunto portugués se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, resultado que parecía encaminar el encuentro a favor de la escuadra europea.
Sin embargo, la República Democrática del Congo reaccionó y consiguió la igualdad en el tiempo añadido de la primera mitad. Yoane Wissa anotó de cabeza al minuto 45+5 para establecer el 1-1 definitivo.
El tanto de Wissa representó además el primer gol de la República Democrática del Congo en una Copa del Mundo.
Durante el encuentro disputado en el Houston Stadium, Portugal mostró dificultades para desarrollar un juego fluido. Joao Neves, autor del gol portugués, tuvo poca incidencia posterior en el partido, mientras que Bruno Fernandes no logró destacar y Cristiano Ronaldo permaneció marcado durante gran parte del compromiso.
Por su parte, los Leopardos aprovecharon sus oportunidades con un planteamiento basado en la velocidad, el juego vertical y el trabajo colectivo, características que había anticipado su entrenador, Sébastien Desabre.
Tras este resultado, Portugal volverá a jugar el 23 de junio en Houston frente a Uzbekistán. Mientras tanto, la República Democrática del Congo viajará a Guadalajara para enfrentarse a Colombia.