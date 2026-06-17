VIDEO | Denuncian a conductor de la ruta 4T por manipular su celular mientras conducía

Portugal y la República Democrática del Congo empataron 1-1 este miércoles en Houston, durante el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

El conjunto portugués se adelantó rápidamente en el marcador gracias a un cabezazo de Joao Neves al minuto 6, resultado que parecía encaminar el encuentro a favor de la escuadra europea.

Sin embargo, la República Democrática del Congo reaccionó y consiguió la igualdad en el tiempo añadido de la primera mitad. Yoane Wissa anotó de cabeza al minuto 45+5 para establecer el 1-1 definitivo.

El tanto de Wissa representó además el primer gol de la República Democrática del Congo en una Copa del Mundo.

Durante el encuentro disputado en el Houston Stadium, Portugal mostró dificultades para desarrollar un juego fluido. Joao Neves, autor del gol portugués, tuvo poca incidencia posterior en el partido, mientras que Bruno Fernandes no logró destacar y Cristiano Ronaldo permaneció marcado durante gran parte del compromiso.

Por su parte, los Leopardos aprovecharon sus oportunidades con un planteamiento basado en la velocidad, el juego vertical y el trabajo colectivo, características que había anticipado su entrenador, Sébastien Desabre.

Tras este resultado, Portugal volverá a jugar el 23 de junio en Houston frente a Uzbekistán. Mientras tanto, la República Democrática del Congo viajará a Guadalajara para enfrentarse a Colombia.

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