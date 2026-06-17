Joven motociclista muere tras impactar contra un microbús estacionado

Un fuerte accidente de tránsito fue reportado la mañana de este miércoles sobre el kilómetro 21 de la carretera Panamericana, en el cantón La Loma, distrito de San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte, en el sentido hacia Cojutepeque.

Según los informes, un camión volcó y quedó atravesado sobre la vía, obstaculizando el paso vehicular y generando una fuerte carga de tráfico en la zona.

Ante la situación, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las precauciones al circular por el sector.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en el lugar coordinando el tránsito, atendiendo la emergencia y realizando las labores necesarias para retirar el automotor que permanece bloqueando la carretera.

Hasta el momento, se desconoce si el percance dejó personas lesionadas de gravedad. Las autoridades investigan las causas que originaron el accidente.

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