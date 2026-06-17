Nacionales
Camión vuelca en carretera Panamericana tras perder el control
Un fuerte accidente de tránsito fue reportado la mañana de este miércoles sobre el kilómetro 21 de la carretera Panamericana, en el cantón La Loma, distrito de San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte, en el sentido hacia Cojutepeque.
Según los informes, un camión volcó y quedó atravesado sobre la vía, obstaculizando el paso vehicular y generando una fuerte carga de tráfico en la zona.
Ante la situación, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las precauciones al circular por el sector.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en el lugar coordinando el tránsito, atendiendo la emergencia y realizando las labores necesarias para retirar el automotor que permanece bloqueando la carretera.
Hasta el momento, se desconoce si el percance dejó personas lesionadas de gravedad. Las autoridades investigan las causas que originaron el accidente.
Principal
VIDEO | Denuncian a conductor de la ruta 4T por manipular su celular mientras conducía
Usuarios del transporte colectivo de la ruta 4T expresaron su descontento luego de que el conductor de una unidad fuera captado manipulando su teléfono celular mientras se encontraba al volante.
Según la denuncia, esta conducta puso en riesgo la seguridad de los pasajeros y de los demás usuarios de la vía.
Los denunciantes señalaron que el conductor utilizó el dispositivo móvil desde que salió de las inmediaciones del Parque Infantil, en San Salvador, sin apartar la atención de la pantalla del teléfono durante el recorrido.
Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen este tipo de conductas, al considerar que representan un peligro para quienes utilizan el transporte colectivo.
Nacionales
Joven motociclista muere tras impactar contra un microbús estacionado
Un hombre de 24 años falleció tras sufrir un accidente de tránsito sobre la carretera al Puerto de La Libertad, informaron cuerpos de socorro.
De acuerdo con la información proporcionada, la víctima se conducía en una motocicleta cuando impactó contra un microbús que se encontraba estacionado a un costado de la carretera.
Al lugar acudieron elementos del Sistema de Emergencias Médicas y de Comandos de Salvamento, quienes intentaron auxiliar al motociclista; sin embargo, al momento de su evaluación ya no presentaba signos vitales.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían revelado la identidad del fallecido.
Nacionales
Capturan a ebrio que atacó con un corvo a un adulto mayor en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Salvador García Méndez, de 51 años de edad, señalado como responsable de lesionar a un adulto mayor con un corvo.
Según informó la institución policial, el hombre habría atacado a la víctima mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.
El adulto mayor resultó con lesiones en la cabeza y el rostro, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital. De acuerdo con la PNC, la víctima se encuentra estable.
El hecho ocurrió sobre la calle principal que conduce al cantón Primavera, en Santa Ana Centro.
Las autoridades indicaron que Salvador García Méndez será remitido ante un juez acusado del delito de intento de homicidio.