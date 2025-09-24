Alarmante plaga de garrapatas en vivienda de Apopa preocupa a vecinos

Habitantes de la urbanización San Andrés, en el municipio de Apopa, San Salvador, denunciaron la presencia de una vivienda infestada de garrapatas, situación que consideran un riesgo para la salud de la comunidad, especialmente para niños y adultos mayores.

Los residentes señalaron que la plaga habría iniciado con una perrita de una de las vecinas, lo que permitió la propagación de los parásitos dentro de la vivienda.

Ante el temor de que el problema se extienda a otras casas del sector, los afectados pidieron la intervención inmediata de las autoridades de salud y medio ambiente para erradicar la infestación y prevenir un brote mayor.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...