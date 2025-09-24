Sucesos
Alarmante plaga de garrapatas en vivienda de Apopa preocupa a vecinos
Habitantes de la urbanización San Andrés, en el municipio de Apopa, San Salvador, denunciaron la presencia de una vivienda infestada de garrapatas, situación que consideran un riesgo para la salud de la comunidad, especialmente para niños y adultos mayores.
Los residentes señalaron que la plaga habría iniciado con una perrita de una de las vecinas, lo que permitió la propagación de los parásitos dentro de la vivienda.
Ante el temor de que el problema se extienda a otras casas del sector, los afectados pidieron la intervención inmediata de las autoridades de salud y medio ambiente para erradicar la infestación y prevenir un brote mayor.
Nacionales
Mujer muere tras ser arrollada en Ciudad Delgado
Una mujer perdió la vida la mañana de este miércoles tras ser arrollada en Ciudad Delgado, en el kilómetro 5 ½ de la carretera Troncal del Norte, en el tramo que va de San Salvador hacia Apopa.
Según reportes preliminares, la víctima intentaba cruzar la vía cuando fue impactada por un automóvil.
El Viceministerio de Transporte (VMT) mantuvo el tránsito parcialmente cerrado en la zona y brindó orientación a los conductores. Por su parte, la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentó en el lugar para investigar las circunstancias del accidente y determinar si se trató de una imprudencia del conductor o del peatón.
Sucesos
Sismo frente a la costa de Guatemala también sacude parte de El Salvador
Un sismo de 3.7 grados en la escala de Richter se registró este domingo en El Salvador, con epicentro frente a la costa de Guatemala, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:51 a. m., a 32 kilómetros al oeste de la Barra de Santiago y con una profundidad de 71 kilómetros. El temblor se sintió en zonas cercanas a la frontera, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas.
Principal
VIDEO | Fracasa marcha de colectivos de izquierda que exigen el cese del Régimen de Excepción
Durante la jornada cívica de este 15 de septiembre, un grupo de colectivos de izquierda convocó a una marcha para presentar exigencias al Ejecutivo. La convocatoria, sin embargo, no logró reunir un número significativo de participantes.
El pequeño grupo que sí marchó llegó hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a la Biblioteca Nacional (BINAES), portando pancartas y realizando consignas. Entre sus demandas se encontraba el cese del Régimen de Excepción.
Más temprano, el mismo colectivo intentó obstaculizar el desfile militar, al que asistió la población para participar de las celebraciones patrias.