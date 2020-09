Sindicalistas denuncian despidos y retención de cuotas por parte del alcalde de San Salvador

Señor Alcalde @emuyshondt exigimos que respete nuestros derechos laborales, no es posible que a 8 meses y la @PDDHElSalvador no se pronuncie; la @FGR_SV tiene todas las pruebas en sus manos y el Fiscal @MelaraRaul no ha procedido contra este delincuente de #NetoMuyshondt. pic.twitter.com/VlD1K89Brs