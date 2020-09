Ministro de Trabajo a criminales de corbata: “Conmigo NO les funcionó el asesinato”

La tarde de este miércoles, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que la Policía Nacional Civil (PNC), capturó a un grupo de pandilleros que pretendía atentar contra su integridad física.

“Mandaron avanzada de delincuentes para conocer ¿en qué vehículo me traslado?, ¿cuantos seguridad me acompañan?, ¿si el vehículo es blindado o no?, ¿a qué horas ingreso al Ministerio?, ¿a qué horas salgo?, les informo crimínales de corbata, Alcalde, Gustavo Moreno, chino suriano, Carlos Montes, fallaron, los criminales que enviaron tras mi persona, la Policía los acaba de capturar, conmigo no les funcionó el asesinato”, expresó Castro a través de su cuenta oficial de Twitter.

El ministro Rolando Castro ha expuesto, en reiteras oportunidades, que el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, ha cometido muchas ilegalidades en contra de los empleados de la municipalidad. De acuerdo con Castro, el jefe edilicio debe entregar cuentas ante la justicia por haber negociado con criminales, por apropiarse de las retenciones de más de 5,000 trabajadores y por tener participación en homicidio del dirigente sindical, Wender Meléndez.

Esas denuncias contra el alcalde capitalino le han costado, al ministro Castro, reiterados ataques y difamaciones en las redes sociales.