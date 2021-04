¿Se puede ingerir licor después de recibir la vacuna contra el COVID-19?

Una pregunta se ha vuelto recurrente entre los salvadoreños que ha recibido la vacuna contra el COVID-19 y entre aquellos que están próximos a ser inmunizados. “¿Se puede ingerir licor después de la vacuna?”.

Ante esta duda, médicos especialistas afirman que los más recomendable es evitar las bebidas embriagantes por al menos tres días tras ser vacunado, pero no porque exista la posibilidad de alguna reacción directa con la vacuna, sino porque los síntomas de la “goma” podrían generar confusión con la aplicación del fármaco.

“No hay relación con el hecho de que uses bebidas alcohólicas y que la vacuna tenga disminución en su efectividad. No hay relación en efectos adversos porque te vacunes y posteriormente o antes de la vacunación tengas una ingesta de bebidas alcohólicas. El punto principal es que necesitas un período antes y posterior a la vacunación donde estés libre de cualquier malestar; entonces, si estás tomando este tipo de bebidas, sabes que las personas pueden tener malestares diversos, pero lo que va a suceder es que, si te las has tomado antes o después de la vacuna, pudieras achacar este malestar que da el alcohol a la vacuna, y lo que va a haber es una confusión”, indicó el doctor Ricardo Quiñónez a Diario El Salvador.

Es por ello que el médico recomienda no ingerir licor después de la vacuna, para no confundir los síntomas de una resaca que podrían ser atribuidos a la vacuna.

“Que quede claro: no hay contraindicación para una cosa y la otra al mismo tiempo, a menos que sea para evitar confusiones, pero que te vas a vacunar y te tomaste una cerveza y después de eso te vas a morir porque te dio un choque no va a ser por eso”, agregó.