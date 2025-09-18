Rayo mata a pareja mientras trabajaba en sus cultivos en Sonsonate

Habitantes de la senda Jerez, calle Austria, en la colonia Alpes Suizos 1, Santa Tecla, han denunciado la presencia de más de 20 gatos en una vivienda, situación que consideran un foco de insalubridad y un problema para la convivencia vecinal.

Según los testimonios, los felinos deambulan libremente por el pasaje, dejando excremento en las áreas comunes y generando malos olores que afectan a los residentes del sector.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades municipales y sanitarias para que intervengan y encuentren una solución ante el aumento de esta problemática.

«Vivimos con las ventanas cerradas por el olor, y no se puede caminar tranquilo por la zona sin encontrarse con excremento de gato», expresó una de las afectadas.

